Kärcher prezentuje Tact² – novu top klasu profesionalnih mokrih/suvih usisivača. Ovaj dalji razvoj oprobanog Tact sistema za čišćenje filtera postiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno visoka usisna snaga zahvaljujući dva motora i dugotrajnosti filtera za kontinuirani rad, da praktično ne morate uopšte da mislite na zamenu filtera. Kärcher NT usisivači sa Tact² su kompletni sistemi za uklanjanje velikih količina fine prašine, ali isto tako grube nečistoće i vode. Pomoću različitih verzija ova porodica usisivača nudi optimalna rešenja za mnoge sektore primene, koji kojih se konstantno primenjuje visoka usisna snaga: u građevinarstvu, u prehrambenom sektoru, u segmentu automobilske industrije i u industriji uopšte.