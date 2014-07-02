Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 65/2 Tact²
Prenosan, snažan, izdržljiv, robustan i mnogo praktičnih funkcija čine usisivače Tact² svestranim uređajem za mnogo sitne prašine. NT 75/2 Tact² Me serijski dolazi s antistatičkim paketom.
Kärcher prezentuje Tact² – novu top klasu profesionalnih mokrih/suvih usisivača. Ovaj dalji razvoj oprobanog Tact sistema za čišćenje filtera postiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno visoka usisna snaga zahvaljujući dva motora i dugotrajnosti filtera za kontinuirani rad, da praktično ne morate uopšte da mislite na zamenu filtera. Kärcher NT usisivači sa Tact² su kompletni sistemi za uklanjanje velikih količina fine prašine, ali isto tako grube nečistoće i vode. Pomoću različitih verzija ova porodica usisivača nudi optimalna rešenja za mnoge sektore primene, koji kojih se konstantno primenjuje visoka usisna snaga: u građevinarstvu, u prehrambenom sektoru, u segmentu automobilske industrije i u industriji uopšte.
Obeležja i prednosti
Jednostavno tamo i opet daljePodesivi pomični luk i veliki točkovi garantuju lak transport do mesta primene i na neravnoj podlozi.
Inteligentno čuvanje priboraTako na primer mlaznice za pod mogu da se fiksiraju brzo i nezavisno od smera.
Automatsko čišćenje filtera Tact²Ravan faltasti filter nove vrste se može skinuti sa čiste strane i podeljen je u 2 polovine, koje se naizmenično čiste ciljanim udarima vazduha. Fine prašine ne mogu da zapuše filter. Strujanje vazduha dugo vremena ostaje konstantno visoko. Moguće je usisati više od 1.000 kg sitne prašine klase A bez menjanja filtera.
Osigurano i na dohvat ruke
- Alati se podjednako dobro i bezbedno mogu odložiti na glavi kao i mali delovi i flaše.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|2 x 74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|65
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|24,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|31,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|575 x 490 x 880
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Krivina: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Crevo za odvod (otporno na ulje)
- Ručka za guranje
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Antistatic system
- Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact²
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
Pribor
