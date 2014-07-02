Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 65/2 Tact² Tc
Prenosan, snažan, izdržljiv, robustan i mnogo praktičnih funkcija čine usisivače Tact² svestranim uređajem. Modeli s nagibni postoljem za industrijske primene pri uklanjanju grube nečistoće.
Kärcher prezentuje Tact² – novu top klasu profesionalnih mokrih/suvih usisivača. Ovaj dalji razvoj oprobanog Tact sistema za čišćenje filtera postiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno visoka usisna snaga zahvaljujući dva motora i dugotrajnosti filtera za kontinuirani rad, da praktično ne morate uopšte da mislite na zamenu filtera. Kärcher NT usisivači sa Tact² su kompletni sistemi za uklanjanje velikih količina fine prašine, ali isto tako grube nečistoće i vode. Pomoću različitih verzija ova porodica usisivača nudi optimalna rešenja za mnoge sektore primene, koji kojih se konstantno primenjuje visoka usisna snaga: u građevinarstvu, u prehrambenom sektoru, u segmentu automobilske industrije i u industriji uopšte.
Obeležja i prednosti
Nagibna šasija sa blokadom rezervoaraNa taj način rezervoar i šasija uvek ostaju sigurno povezani.
Sve u šaciUdobno nositi u dvoje i isprazniti rezervoar.
Čuvanje pribora nezavisno od smera za usisne cevi i mlaznice za podNa taj način se dobija brz pristup sa svih strana. Dodatno ima još mesta za jedno crevo dužine 4 metra i za gumeni mrežni kabl (10 metara).
Odvodno crevo za oticanje tečnosti.
- Poklopac ostaje čvrsto zatvoren sve dok sadržaj ne iscuri.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|2 x 74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|65
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|27,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|35,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|685 x 560 x 905
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Krivina: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Crevo za odvod (otporno na ulje)
- Šasija koja se naginje
- Ručka za guranje
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Antistatic system
- Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact²
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
Pribor
