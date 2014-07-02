Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/2 Tact² Me
Prenosan, snažan, izdržljiv, robustan i mnogo praktičnih funkcija čine usisivače Tact² svestranim uređajem za mnogo sitne prašine. NT 75/2 Tact² Me serijski dolazi s antistatičkim paketom.
Kärcher prezentuje Tact² – novu top klasu profesionalnih mokrih/suvih usisivača. Ovaj dalji razvoj oprobanog Tact sistema za čišćenje filtera postiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno visoka usisna snaga zahvaljujući dva motora i dugotrajnosti filtera za kontinuirani rad, da praktično ne morate uopšte da mislite na zamenu filtera. Kärcher NT usisivači sa Tact² su kompletni sistemi za uklanjanje velikih količina fine prašine, ali isto tako grube nečistoće i vode. Pomoću različitih verzija ova porodica usisivača nudi optimalna rešenja za mnoge sektore primene, koji kojih se konstantno primenjuje visoka usisna snaga: u građevinarstvu, u prehrambenom sektoru, u segmentu automobilske industrije i u industriji uopšte.
Obeležja i prednosti
Jednostavno tamo i opet daljePodesivi pomični luk i veliki točkovi garantuju lak transport do mesta primene i na neravnoj podlozi.
Inteligentno čuvanje priboraTako na primer mlaznice za pod mogu da se fiksiraju brzo i nezavisno od smera.
Automatsko čišćenje filtera Tact²Ravan faltasti filter nove vrste se može skinuti sa čiste strane i podeljen je u 2 polovine, koje se naizmenično čiste ciljanim udarima vazduha. Fine prašine ne mogu da zapuše filter. Strujanje vazduha dugo vremena ostaje konstantno visoko.
Osigurano i na dohvat ruke
- Alati se podjednako dobro i bezbedno mogu odložiti na glavi kao i mali delovi i flaše.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|2 x 74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|75
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|27,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|35
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|630 x 545 x 920
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Krivina: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Crevo za odvod (otporno na ulje)
- Ručka za guranje
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Antistatic system
- Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact²
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
Pribor
