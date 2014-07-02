Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/2 Tact² Me

Prenosan, snažan, izdržljiv, robustan i mnogo praktičnih funkcija čine usisivače Tact² svestranim uređajem za mnogo sitne prašine. NT 75/2 Tact² Me serijski dolazi s antistatičkim paketom.

Kärcher prezentuje Tact² – novu top klasu profesionalnih mokrih/suvih usisivača. Ovaj dalji razvoj oprobanog Tact sistema za čišćenje filtera postiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno visoka usisna snaga zahvaljujući dva motora i dugotrajnosti filtera za kontinuirani rad, da praktično ne morate uopšte da mislite na zamenu filtera. Kärcher NT usisivači sa Tact² su kompletni sistemi za uklanjanje velikih količina fine prašine, ali isto tako grube nečistoće i vode. Pomoću različitih verzija ova porodica usisivača nudi optimalna rešenja za mnoge sektore primene, koji kojih se konstantno primenjuje visoka usisna snaga: u građevinarstvu, u prehrambenom sektoru, u segmentu automobilske industrije i u industriji uopšte.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/2 Tact² Me: Jednostavno tamo i opet dalje
Podesivi pomični luk i veliki točkovi garantuju lak transport do mesta primene i na neravnoj podlozi.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/2 Tact² Me: Inteligentno čuvanje pribora
Tako na primer mlaznice za pod mogu da se fiksiraju brzo i nezavisno od smera.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/2 Tact² Me: Automatsko čišćenje filtera Tact²
Ravan faltasti filter nove vrste se može skinuti sa čiste strane i podeljen je u 2 polovine, koje se naizmenično čiste ciljanim udarima vazduha. Fine prašine ne mogu da zapuše filter. Strujanje vazduha dugo vremena ostaje konstantno visoko.
Osigurano i na dohvat ruke
  • Alati se podjednako dobro i bezbedno mogu odložiti na glavi kao i mali delovi i flaše.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 2 x 74
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 75
Materijal posude Nerđajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 2760
Standardna nominalna širina ( ) ID 40
Dužina kabla (m) 10
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Boja srebrena
Težina bez pribora (kg) 27,8
Težina sa ambalažom (kg) 35
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 630 x 545 x 920

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Tip usisnog creva: električno provodljivo
  • Krivina: električno provodljivo
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: Papir
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Crevo za odvod (otporno na ulje)
  • Ručka za guranje

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Antistatic system
  • Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact²
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/2 Tact² Me
