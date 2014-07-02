Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/2 Tact² Me Tc

Prenosan, snažan, izdržljiv, robustan i mnogo praktičnih funkcija čine usisivače Tact² svestranim uređajem. Modeli s nagibni postoljem za industrijske primene pri uklanjanju grube nečistoće.

Kärcher prezentuje Tact² – novu top klasu profesionalnih mokrih/suvih usisivača. Ovaj dalji razvoj oprobanog Tact sistema za čišćenje filtera postiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno visoka usisna snaga zahvaljujući dva motora i dugotrajnosti filtera za kontinuirani rad, da praktično ne morate uopšte da mislite na zamenu filtera. Kärcher NT usisivači sa Tact² su kompletni sistemi za uklanjanje velikih količina fine prašine, ali isto tako grube nečistoće i vode. Pomoću različitih verzija ova porodica usisivača nudi optimalna rešenja za mnoge sektore primene, koji kojih se konstantno primenjuje visoka usisna snaga: u građevinarstvu, u prehrambenom sektoru, u segmentu automobilske industrije i u industriji uopšte.

Obeležja i prednosti
Na taj način rezervoar i šasija uvek ostaju sigurno povezani.
Poklopac ostaje čvrsto zatvoren sve dok sadržaj ne iscuri.
Na taj način se dobija brz pristup sa svih strana. Dodatno ima još mesta za jedno crevo dužine 4 metra i za gumeni mrežni kabl (10 metara).
Puno unutra, brzo napolje sa nagibnom šasijom
  • Jednostavno prevrnuti ka nazad sabirni rezervoar na mesto za zbrinjavanje otpada i isprazniti ga.
  • Sigurno stajanje prilikom pražnjenja, pošto težište leži u okviru šasije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 2 x 74
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 75
Materijal posude Nerđajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 2760
Standardna nominalna širina ( ) ID 40
Dužina kabla (m) 10
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Boja srebrena
Težina bez pribora (kg) 29
Težina sa ambalažom (kg) 36,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 685 x 560 x 920

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Tip usisnog creva: električno provodljivo
  • Krivina: električno provodljivo
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: Papir
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Crevo za odvod (otporno na ulje)
  • Šasija koja se naginje
  • Ručka za guranje

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Antistatic system
  • Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact²
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/2 Tact² Me Tc
