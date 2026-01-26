Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te M
30/1 Tact Te M sigurno i pouzdano uklanja sitnu prašinu razreda M, koja ulazi u pluća, a često je prisutna na gradilištima. Kompaktni mokro/suvi usisivač sa rezervoarom zapremine 30 litara.
Na gradilištima i u radionicama svakodnevno se stvara opasna sitna prašina svih vrsta, koja često ulazi i u pluća. Zahvaljujući svom novom, potpuno automatskom čišćenju filtera, naš kompaktni mokro/suvi usisivač NT 30/1 Tact Te M odstranjuje velike količine sitne prašine uz istovremeno zagarantovanu efikasnost filtriranja od 99,9 posto. Pri tome se čišćenje filtera i usisna snaga u svako doba nadziru i regulišu putem elektronike sa senzorskim upravljanjem. Zbog svoje integrisane utičnice za uređaje s automatskim zaletom, kao i kompletnog antistatičkog sistema (uključujući vodeći pribor), uređaj je posebno prikladan za direktno usisavanje prašine nastale pri radu električnih alata. Pomoću novorazvijenog pribora, koji je trajno sigurno odložen na uređaju, prašinu koja se taloži na podu ili već na mašinama moguće je bez muke i u potpunosti usisati u robusni rezervoar zapremine 30 l s metalnim točkovima i odbojnikom.
Obeležja i prednosti
Ispitana efikasnost filtriranja od 99,9 posto
Kompletan antistatički sistem s provododnim priborom
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Filtriranje hladnim vazduhom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|30
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Materijal kabla
|Guma
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|14,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|19,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Krivina: električno provodljivo
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
- PE plastična kesa za odlaganje bez prašine: 1 Kom
Oprema
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatic system
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
- Klasa prašine: M
- Materijal posude: Plastika
Videos
Područja primene
- Sigurnosni usisivač razreda prašine M za sve primene za sitnu prašinu
