Na gradilištima i u radionicama svakodnevno se stvara opasna sitna prašina svih vrsta, koja često ulazi i u pluća. Zahvaljujući svom novom, potpuno automatskom čišćenju filtera, naš kompaktni mokro/suvi usisivač NT 30/1 Tact Te M odstranjuje velike količine sitne prašine uz istovremeno zagarantovanu efikasnost filtriranja od 99,9 posto. Pri tome se čišćenje filtera i usisna snaga u svako doba nadziru i regulišu putem elektronike sa senzorskim upravljanjem. Zbog svoje integrisane utičnice za uređaje s automatskim zaletom, kao i kompletnog antistatičkog sistema (uključujući vodeći pribor), uređaj je posebno prikladan za direktno usisavanje prašine nastale pri radu električnih alata. Pomoću novorazvijenog pribora, koji je trajno sigurno odložen na uređaju, prašinu koja se taloži na podu ili već na mašinama moguće je bez muke i u potpunosti usisati u robusni rezervoar zapremine 30 l s metalnim točkovima i odbojnikom.