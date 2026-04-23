Veliki rezervoar zapremine 50 litara s teleskopskom ručkom i s ispusnim crevom čine naš mokro/suvi usisivač NT 50/1 Tact Te H prikladnim za sigurno uklanjanje po zdravlje opasne i kancerogene prašine, posebno u industrijskom okruženju. Uređaj je ispitan i registrovan za svu prašinu razreda H bez izuzetka – uključujući i azbestnu prašinu – pa doprinosi sigurnoj zaštiti zdravlja korisnika i drugih osoba u blizini. Uz pomoć novog dvostrikog filtriranja sa sigurnosnom filterskom kesom biće usisana ne samo opasna prašina već i velike količine manje opasne prašine, koju je moguće usisati direktno u rezervoar. Tu se primenjuje dodatno poboljšani, visokoefikasni Tact sistem. Osim toga, NT 50/1 Tact Te H ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom, kao i kompletni antistatički sistem uključujući vodeći pribor.