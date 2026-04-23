Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 50/1 Tact Te H

Za sanaciju azbesta i za mnoge druge namene: mokro/suvi usisivač 50/1 Tact Te H sa rezervoarom zapremine 50 litara, za usisavanje prašine razreda H koja je opasna po zdravlje.

Veliki rezervoar zapremine 50 litara s teleskopskom ručkom i s ispusnim crevom čine naš mokro/suvi usisivač NT 50/1 Tact Te H prikladnim za sigurno uklanjanje po zdravlje opasne i kancerogene prašine, posebno u industrijskom okruženju. Uređaj je ispitan i registrovan za svu prašinu razreda H bez izuzetka – uključujući i azbestnu prašinu – pa doprinosi sigurnoj zaštiti zdravlja korisnika i drugih osoba u blizini. Uz pomoć novog dvostrikog filtriranja sa sigurnosnom filterskom kesom biće usisana ne samo opasna prašina već i velike količine manje opasne prašine, koju je moguće usisati direktno u rezervoar. Tu se primenjuje dodatno poboljšani, visokoefikasni Tact sistem. Osim toga, NT 50/1 Tact Te H ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom, kao i kompletni antistatički sistem uključujući vodeći pribor.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 50/1 Tact Te H: Sistem za filtriranje sa H filterom i sistemom za čišćenje filtera Tact
Sistem za filtriranje sa H filterom i sistemom za čišćenje filtera Tact
Direktno usisavanje manje opasne prašine u rezervoar. Efikasnost filtriranja: 99,995 posto. Maksimalna zaštita zdravlja bez gubitaka na snazi usisavanja i trajnosti filtera.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 50/1 Tact Te H: Ispunjava zahteve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem „Azbest“ prema TRGS 519
Ispunjava zahteve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem „Azbest“ prema TRGS 519
Za prašinu koja sadrži azbest u Nemačkoj se smeju koristiti samo sigurnosni usisivači s ovim odobrenjem.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 50/1 Tact Te H: Sertifikat ACD
Sertifikat ACD
Odobren za usisavanje zapaljive prašine. Sertifikovan prema IEC 60335-2-69:2021. Povećana bezbednost korisnika.
Sistem Tact za čišćenje filtera sa senzorom
  • Obezbeđuje maksimalnu usisnu snagu i moć filtriranja.
  • Optimalna učestalost čišćenja filtera shodno potrebama.
  • Minimalne emisije buke.
Kompletan antistatički sistem s provododnim priborom
  • Povećana bezbednost korisnika.
  • Rasipanje elektrostatičkog naboja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat lako se priključuje na usisivač.
  • Lako rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetska efikasnost: usisivač se samostalno isključuje.
Sigurnosni usisivač za prašinu klase H
  • Efikasnost filtracije od 99,995%.
  • Elektronski nadzor zapreminskog protoka.
  • Obezbeđuje čista i bezbedna radna mesta.
Sigurnosni/HEPA ravni naborani filter
  • Sertifikovan za klasu prašine H. Stepen izdvajanja prašine: 99,995%.
  • Poliesterska vlakna sa dvostrukim PTFE premazom: otporno na truljenje i vlagu.
  • Savršen za usisavanje tečnosti, sitne i krupne nečistoće.
Adapter za električni alat
  • Omogućava bušenje, testerisanje i brušenje bez prašine pomoću električnog alata.
  • Dolazi s gumenim nastavkom i obrtnim prstenom za propušteni vazduh.
  • Obrtni prsten za podešavanje usisne snage.
Velika posuda od 50 litara
  • Sa praktičnom, podesivom ručkom za guranje radi lakšeg prenošenja.
  • Integrisano ispusno crevo za praktično odvođenje velikih količina tečnosti.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 50
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Materijal kabla Guma
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 19,6
Težina sa ambalažom (kg) 25,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • Bezbednosna filterska vrećica: 1 Kom
  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Tip usisnog creva: električno provodljivo
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Krivina: električno provodljivo
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Adapter za električne alate
  • Crevo za odvod
  • Ravni plisirani filter: PTFE HEPA
  • Ručka za guranje
  • PE plastična kesa za odlaganje bez prašine: 1 Kom

Oprema

  • Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
  • Antistatic system
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
  • Čišćenje filtera: Čišćenje filtera Tact pomoću senzora, shodno potrebama
  • Klasa prašine: H
  • Materijal posude: Plastika
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 50/1 Tact Te H
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 50/1 Tact Te H
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Područja primene
  • Sigurnosni usisivač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
  • Za usisavanje sitne i krupne nečistoće
  • Odobren za uklanjanje azbesta prema nemačkom propisu o bezbednosti i zdravlju na radu TRGS 519
  • Prikladan za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
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