Zahvaljujući novom, potpuno automatskom čišćenju filtera naš mokro/suvi usisivač 50/1 Tact Te M usisava izuzetno velike količine sitne prašine uz istovremeno zagarantovanu efikasnost filtriranja od 99,9 posto. Uz pomoć elektronike sa senzorskim upravljanjem uređaj osigurava uvek optimalno čišćenje filtera, a time i konstantno visok efekat usisavanja. U kombinaciji s velikim i robusnim rezervoarom zapremine 50 litara s metalnim točkovima i teleskopskom ručkom, uređaj usisava i znatno velike količine opasne sitne prašine razreda M, ali i grubu nečistoću i tečnost. NT 50/1 Tact Te M ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom, kao i kompletni antistatički sistem uključujući vodeći pribor. Zato je posebno prikladan za direktno usisavanje na električnim alatima koji proizvode mnogo sitne prašine. Prašina koja se već nataložila na podu ili na mašinama biće sigurno usisana uz pomoć novorazvijenog kompleta pribora, koji se sastoji od usisnog creva dužine 4 m, usisnih cevi od plemenitog čelika i široke podne mlaznice. Sav pribor je odložen direktno na uređaju zahvaljujući promišljenim rešenjima za odlaganje.