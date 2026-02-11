Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 50/1 Tact Te M
Razvijen za vrlo velike količine opasne sitne prašine razreda M: veliki i izuzetno mobilni mokro/suvi usisivač 50/1 Tact Te M sa rezervoarom 50 litara i teleskopskom ručkom.
Zahvaljujući novom, potpuno automatskom čišćenju filtera naš mokro/suvi usisivač 50/1 Tact Te M usisava izuzetno velike količine sitne prašine uz istovremeno zagarantovanu efikasnost filtriranja od 99,9 posto. Uz pomoć elektronike sa senzorskim upravljanjem uređaj osigurava uvek optimalno čišćenje filtera, a time i konstantno visok efekat usisavanja. U kombinaciji s velikim i robusnim rezervoarom zapremine 50 litara s metalnim točkovima i teleskopskom ručkom, uređaj usisava i znatno velike količine opasne sitne prašine razreda M, ali i grubu nečistoću i tečnost. NT 50/1 Tact Te M ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom, kao i kompletni antistatički sistem uključujući vodeći pribor. Zato je posebno prikladan za direktno usisavanje na električnim alatima koji proizvode mnogo sitne prašine. Prašina koja se već nataložila na podu ili na mašinama biće sigurno usisana uz pomoć novorazvijenog kompleta pribora, koji se sastoji od usisnog creva dužine 4 m, usisnih cevi od plemenitog čelika i široke podne mlaznice. Sav pribor je odložen direktno na uređaju zahvaljujući promišljenim rešenjima za odlaganje.
Obeležja i prednosti
Ispitana efikasnost filtriranja od 99,9 posto
Kompletan antistatički sistem s provododnim priborom
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Filtriranje hladnim vazduhom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Materijal kabla
|Guma
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|19
|Težina sa ambalažom (kg)
|24,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Krivina: električno provodljivo
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
- Crevo za odvod
- Ručka za guranje
- PE plastična kesa za odlaganje bez prašine: 1 Kom
Oprema
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatic system
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
- Klasa prašine: M
- Materijal posude: Plastika
Područja primene
- Sigurnosni usisivač razreda prašine M za sve primene za sitnu prašinu
Pribor
