Sigurnosni usisivač NT 75/1 Me Ec H Z22 je sertifikovan u skladu sa ATEKS direktivom 2014/34/EU koja je obavezujuća za EU ​​od strane nezavisnog i renomiranog instituta za ispitivanje IBEkU za uklanjanje zapaljive i druge prašine klase prašine H u eksplozivnim područjima Zone 22. Snažan EC motor bez četkica garantuje radni vek od 5000 sati. Usisivač za mokro i suvo usisavanje zaštićen od eksplozije ima potpuno uzemljenu konstrukciju, a odgovarajući električno provodljivi dodaci sprečavaju elektrostatičko pražnjenje. Zahvaljujući kontejneru od 75 litara od nerđajućeg čelika i robusnoj šasiji sa podesivom ručkom za potiskivanje, velike količine prašine, grube prljavštine ili tečnosti mogu se lako ukloniti iz opasne zone. Komplet sigurnosnih filtera osigurava da se usisani materijal bezbedno odlaže. Uključen u obim isporuke NT 75/1 Me Ec H Z22: Sigurnosni pljosnati filter za prašinu klase H, koji je posebno otporan i dugotrajan zahvaljujući posebnom PTFE premazu, a povrh toga garantuje sposobnost zadržavanja prašine od 99,995%.