Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/1 Me Ec H Z22
Sertifikovan u skladu sa ATEKS direktivom 2014/34/EU, NT 75/1 Me Ec H Z22 sigurnosni usisivač klase prašine H pogodan za upotrebu u potencijalno eksplozivnim područjima označenim zonama 22.
Sigurnosni usisivač NT 75/1 Me Ec H Z22 je sertifikovan u skladu sa ATEKS direktivom 2014/34/EU koja je obavezujuća za EU od strane nezavisnog i renomiranog instituta za ispitivanje IBEkU za uklanjanje zapaljive i druge prašine klase prašine H u eksplozivnim područjima Zone 22. Snažan EC motor bez četkica garantuje radni vek od 5000 sati. Usisivač za mokro i suvo usisavanje zaštićen od eksplozije ima potpuno uzemljenu konstrukciju, a odgovarajući električno provodljivi dodaci sprečavaju elektrostatičko pražnjenje. Zahvaljujući kontejneru od 75 litara od nerđajućeg čelika i robusnoj šasiji sa podesivom ručkom za potiskivanje, velike količine prašine, grube prljavštine ili tečnosti mogu se lako ukloniti iz opasne zone. Komplet sigurnosnih filtera osigurava da se usisani materijal bezbedno odlaže. Uključen u obim isporuke NT 75/1 Me Ec H Z22: Sigurnosni pljosnati filter za prašinu klase H, koji je posebno otporan i dugotrajan zahvaljujući posebnom PTFE premazu, a povrh toga garantuje sposobnost zadržavanja prašine od 99,995%.
Obeležja i prednosti
EC motor bez četkica
Antistatic system
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|61
|Usisavanje (mbar/kPa)
|220 / 22
|Kapacitet posude (l)
|75
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1000
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Materijal kabla
|Guma
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|76
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|25,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|31,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- Bezbednosna filterska vrećica: 1 Kom
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Krivina: električno provodljivo
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Prohromska posuda
- Ravni plisirani filter: Staklene niti
- Ručka za guranje
Oprema
- Antistatic system
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
- Klasa prašine: H
- Materijal posude: Nerđajući čelik
Videos
Područja primene
- Sigurnosni usisivač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
Pribor
