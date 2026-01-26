Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 80/1 B1 M *EU
Sigurnosni usisivač NT 80/1 B1 M eliminiše rizik od moguće eksplozije prašine. Zapaljiva prašina i prašina kategorije M opasnosti moraju se odmah usisati, jer je veoma rizično ako se one natalože. Za usisavanje takve prašine potreban je usisivač koji nosi B1 oznaku bezbednosti, kakav je NT 80/1 B1 M (Evropska potvrda 94/9 EC (ATTEX)).
NT 80/1 B1 M (IP 54 sertifikat) je snažan usisivač za mokro i suvo usisavanje s jednim motorom koji, osim patronskog filtera na ulazu vazduha u turbinu, ima i patronski filter i papirnu filtersku kesu kao pretfiltere (oba filtera odobrena su za klasu prašine M). Koristi se za usisavanje srednje opasne prašine čiji je MAK > 0,1 mg/m³. Ova jedinica odlikuje se kompaktnim kućištem ventilatora, opremljena je neprekidnim antistatičkim sistemom, posudom od nerđajućeg čelika i kompletnim priborom. Ako tokom usisavanja tečnosti njen nivo dostigne maksimum, dupli sistem plovka zaustaviće protok i sprečiti prelivanje. U slučaju začepljenja filtera ili usisne jedinice – kao što su usisna cev, crevo, podna papučica – ili u slučaju da je brzina protoka manja od 20 m/s, upaliće se signalna lampica. Na zadnjoj strani jedinice integrisan je držač za odlaganje podnog alata. Dva velika zadnja točka i dva obrtna točkića (električno provodljiva) – jedan s kočnicom – čine NT 80/1 B1 M usisivač izuzetno mobilnim.
Obeležja i prednosti
Opasnost izopštena
- NT 80/1 B1 M S ima dodatno i automatsku kontrolu nivoa vode. On može da radi samo sa dovoljno vode.
Zona 22 + klasa prašine M
- Za sagorive prašine klasa eksplozija prašine u zoni 22 i prašina opasnih po zdravlje klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|56
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Kapacitet posude (l)
|80
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|40
|Dužina kabla (m)
|10
|Materijal kabla
|Guma
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|29,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|660 x 520 x 1078
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Broj usisnih cevi: 1 Kom
- Dužina usisnih cevi: 1000 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Krivina: Metal
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Kertridž filter: Papir
- Prohromska posuda
- Ručka za guranje
Oprema
- Antistatic system
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
- Klasa prašine: M
- Materijal posude: Metal