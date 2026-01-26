NT 80/1 B1 M (IP 54 sertifikat) je snažan usisivač za mokro i suvo usisavanje s jednim motorom koji, osim patronskog filtera na ulazu vazduha u turbinu, ima i patronski filter i papirnu filtersku kesu kao pretfiltere (oba filtera odobrena su za klasu prašine M). Koristi se za usisavanje srednje opasne prašine čiji je MAK > 0,1 mg/m³. Ova jedinica odlikuje se kompaktnim kućištem ventilatora, opremljena je neprekidnim antistatičkim sistemom, posudom od nerđajućeg čelika i kompletnim priborom. Ako tokom usisavanja tečnosti njen nivo dostigne maksimum, dupli sistem plovka zaustaviće protok i sprečiti prelivanje. U slučaju začepljenja filtera ili usisne jedinice – kao što su usisna cev, crevo, podna papučica – ili u slučaju da je brzina protoka manja od 20 m/s, upaliće se signalna lampica. Na zadnjoj strani jedinice integrisan je držač za odlaganje podnog alata. Dva velika zadnja točka i dva obrtna točkića (električno provodljiva) – jedan s kočnicom – čine NT 80/1 B1 M usisivač izuzetno mobilnim.