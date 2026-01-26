Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 80/1 B1 M *EU

Sigurnosni usisivač NT 80/1 B1 M eliminiše rizik od moguće eksplozije prašine. Zapaljiva prašina i prašina kategorije M opasnosti moraju se odmah usisati, jer je veoma rizično ako se one natalože. Za usisavanje takve prašine potreban je usisivač koji nosi B1 oznaku bezbednosti, kakav je NT 80/1 B1 M (Evropska potvrda 94/9 EC (ATTEX)).

NT 80/1 B1 M (IP 54 sertifikat) je snažan usisivač za mokro i suvo usisavanje s jednim motorom koji, osim patronskog filtera na ulazu vazduha u turbinu, ima i patronski filter i papirnu filtersku kesu kao pretfiltere (oba filtera odobrena su za klasu prašine M). Koristi se za usisavanje srednje opasne prašine čiji je MAK > 0,1 mg/m³. Ova jedinica odlikuje se kompaktnim kućištem ventilatora, opremljena je neprekidnim antistatičkim sistemom, posudom od nerđajućeg čelika i kompletnim priborom. Ako tokom usisavanja tečnosti njen nivo dostigne maksimum, dupli sistem plovka zaustaviće protok i sprečiti prelivanje. U slučaju začepljenja filtera ili usisne jedinice – kao što su usisna cev, crevo, podna papučica – ili u slučaju da je brzina protoka manja od 20 m/s, upaliće se signalna lampica. Na zadnjoj strani jedinice integrisan je držač za odlaganje podnog alata. Dva velika zadnja točka i dva obrtna točkića (električno provodljiva) – jedan s kočnicom – čine NT 80/1 B1 M usisivač izuzetno mobilnim.

Obeležja i prednosti
Opasnost izopštena
  • NT 80/1 B1 M S ima dodatno i automatsku kontrolu nivoa vode. On može da radi samo sa dovoljno vode.
Zona 22 + klasa prašine M
  • Za sagorive prašine klasa eksplozija prašine u zoni 22 i prašina opasnih po zdravlje klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 56
Usisavanje (mbar/kPa) 235 / 23,5
Kapacitet posude (l) 80
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) 40
Dužina kabla (m) 10
Materijal kabla Guma
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Boja srebrena
Težina bez pribora (kg) 29,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 660 x 520 x 1078

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Broj usisnih cevi: 1 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 1000 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Krivina: Metal
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: Papir
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: Papir
  • Prohromska posuda
  • Ručka za guranje

Oprema

  • Antistatic system
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
  • Klasa prašine: M
  • Materijal posude: Metal
