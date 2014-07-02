NT 80/1 B1 M je snažni usisivač za suvo i mokro usisavanje sa zaštitom IP 54,za usisavanje ostataka praha od eksplozivnog punjenja, zapaljivih, eksplozivnih materijala u streljanama. Saobrazan sa Ex zaštitom 94/9 EZ - ATEX. Ima robusnu turbinu s integrisanim filterom za usisavanje vazduha, patronski filter (klasa prašine M) i mehaničko isključivanje plovkom što sprečava prepunjivanje. Zahvaljujući novoj regulaciji nivoa vode uređaj možete pokrenuti samo ako u rezervoaru ima dovoljno vode. Uređaj i pribor su izvedeni kao elektroprovodni (antistatički). Prohromski rezervoar i robustan vozni mehanizam s metalnim okvirom garantuju dug vek trajanja. Na uređaju se može odložiti serijski pribor kao što su mlaznica za pod, mlaznica za fuge, metalne cevi itd., tako da ne zauzimate mnogo mesta i da budu sigurni u transportu. Osim toga uređaj raspolaže optičkim prikazom statusa filtera, koji po potrebi prikazuje neophodnu zamenu patronskog filtera odnosno potkoračanje brzine strujanja vazduha i usisavanja od 20 m/s. Dva velika točka na stalku i dva točkića za vožnju (električno provodljiva), od kojih je jedan opremljen funkcijom zaustavljanja, NT 80/1 B1 M uređaju daju neophodnu mobilnost.