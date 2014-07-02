Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 80/1 B1 M S
NT 80/1 B1 MS prof. usisivač za mokro i suvo usisavanje, s 1 motorom. Za ostatake praha od eksplozivnog punjenja u streljanama. Ex zaštita. Vodena kupka neutrališe eksplozivno dejstvo.
NT 80/1 B1 M je snažni usisivač za suvo i mokro usisavanje sa zaštitom IP 54,za usisavanje ostataka praha od eksplozivnog punjenja, zapaljivih, eksplozivnih materijala u streljanama. Saobrazan sa Ex zaštitom 94/9 EZ - ATEX. Ima robusnu turbinu s integrisanim filterom za usisavanje vazduha, patronski filter (klasa prašine M) i mehaničko isključivanje plovkom što sprečava prepunjivanje. Zahvaljujući novoj regulaciji nivoa vode uređaj možete pokrenuti samo ako u rezervoaru ima dovoljno vode. Uređaj i pribor su izvedeni kao elektroprovodni (antistatički). Prohromski rezervoar i robustan vozni mehanizam s metalnim okvirom garantuju dug vek trajanja. Na uređaju se može odložiti serijski pribor kao što su mlaznica za pod, mlaznica za fuge, metalne cevi itd., tako da ne zauzimate mnogo mesta i da budu sigurni u transportu. Osim toga uređaj raspolaže optičkim prikazom statusa filtera, koji po potrebi prikazuje neophodnu zamenu patronskog filtera odnosno potkoračanje brzine strujanja vazduha i usisavanja od 20 m/s. Dva velika točka na stalku i dva točkića za vožnju (električno provodljiva), od kojih je jedan opremljen funkcijom zaustavljanja, NT 80/1 B1 M uređaju daju neophodnu mobilnost.
Obeležja i prednosti
Opasnost izopštena
- NT 80/1 B1 M S ima dodatno i automatsku kontrolu nivoa vode. On može da radi samo sa dovoljno vode.
Zona 22 + klasa prašine M
- Za sagorive prašine klasa eksplozija prašine u zoni 22 i prašina opasnih po zdravlje klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|56
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Kapacitet posude (l)
|80
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Materijal kabla
|Guma
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|32,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|43,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|660 x 520 x 1078
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 1 Kom
- Dužina usisnih cevi: 1000 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Krivina: Metal
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 450 mm
- Uski nastavak
- Kertridž filter: Papir
- Prohromska posuda
- Ručka za guranje
Oprema
- Antistatic system
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
- Klasa prašine: M
- Materijal posude: Nerđajući čelik