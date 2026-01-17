EB 30/1 litijum-jonska metla se uključuje i isključuje preko nožnog prekidača. U položenom položaju (90 mm) uređaj se može podvući pod radijator i čak nameštaj, ostavljajući mali razmak do poda, i izvući svu slobodnu nečistoću iz ivica do samo 2 mm udaljenosti. Teleskopska drška s rukohvatom može se prilagoditi visini korisnika i pomerati u svim pravcima zahvaljujući kardanskom zglobu. Tokom pauza zaključava se u vertikalnom položaju. S obzirom na to da je EB 30/1 Li-Ion bežičan uređaj, ne oduzima vreme za pripremu. Električna metla na tepisima radi oko 30 minuta, na tvrdim podovima oko 45 minuta, a onda je moćnu litijum-jonsku bateriju potrebno dopuniti. Za punjenje brzim punjačem, koji je obuhvaćen obimom isporuke, potrebno je samo 110 minuta. Izmenjivi akumulatori znače da korisnik može nastaviti s radom bez potrebe da rad prekida zbog dopunjavanja.