Kärcher je plasirao prvu na tržištu: Baterijsku metlu za profesionalnu upotrebu, EB 30/1 Li-Ion. Novorazvijeni uređaj ima zamenljivu valjkastu četku i posudu za otpad koja se skida, pa je tako istovremeno i metla i đubrovnik. Može se koristiti za sakupljanje zaprljanja sa tvrdih podova i tepiha brzo, tiho (56 dB[A]) i pouzdano tokom radnog vremena.

EB 30/1 litijum-jonska metla se uključuje i isključuje preko nožnog prekidača. U položenom položaju (90 mm) uređaj se može podvući pod radijator i čak nameštaj, ostavljajući mali razmak do poda, i izvući svu slobodnu nečistoću iz ivica do samo 2 mm udaljenosti. Teleskopska drška s rukohvatom može se prilagoditi visini korisnika i pomerati u svim pravcima zahvaljujući kardanskom zglobu. Tokom pauza zaključava se u vertikalnom položaju. S obzirom na to da je EB 30/1 Li-Ion bežičan uređaj, ne oduzima vreme za pripremu. Električna metla na tepisima radi oko 30 minuta, na tvrdim podovima oko 45 minuta, a onda je moćnu litijum-jonsku bateriju potrebno dopuniti. Za punjenje brzim punjačem, koji je obuhvaćen obimom isporuke, potrebno je samo 110 minuta. Izmenjivi akumulatori znače da korisnik može nastaviti s radom bez potrebe da rad prekida zbog dopunjavanja.

Obeležja i prednosti
Valjak četke se može izvaditi bez upotrebe alata i time se jednostavno čisti.
Jednostavno skidanje i postavljanje rezervoara za prljavštinu
  • Brzo i jednostavno pražnjenje bez kontakta s nečistoćom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina (mm) 300
Kapacitet posude (l) 1
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 56
Struja punjenja (A) 1,8
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Napon (V) 7,2
Kapacitet baterije (2,5 Ah)
Trajanje baterije na tvrdim podovima (min) 51
Trajanje baterije na tepisima (min) 41
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 2,8
Težina sa ambalažom (kg) 3,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 300 x 1340

Scope of supply

  • Brzi punjač BC 1/1.8
  • Valjkasta četka, standardna oprema
  • Teleskopska drška sa rukohvatom, podesiva po visini
  • Posuda za otpad
Pribor
