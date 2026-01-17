Električna metla EB 30/1 Li-Ion
Kärcher je plasirao prvu na tržištu: Baterijsku metlu za profesionalnu upotrebu, EB 30/1 Li-Ion. Novorazvijeni uređaj ima zamenljivu valjkastu četku i posudu za otpad koja se skida, pa je tako istovremeno i metla i đubrovnik. Može se koristiti za sakupljanje zaprljanja sa tvrdih podova i tepiha brzo, tiho (56 dB[A]) i pouzdano tokom radnog vremena.
EB 30/1 litijum-jonska metla se uključuje i isključuje preko nožnog prekidača. U položenom položaju (90 mm) uređaj se može podvući pod radijator i čak nameštaj, ostavljajući mali razmak do poda, i izvući svu slobodnu nečistoću iz ivica do samo 2 mm udaljenosti. Teleskopska drška s rukohvatom može se prilagoditi visini korisnika i pomerati u svim pravcima zahvaljujući kardanskom zglobu. Tokom pauza zaključava se u vertikalnom položaju. S obzirom na to da je EB 30/1 Li-Ion bežičan uređaj, ne oduzima vreme za pripremu. Električna metla na tepisima radi oko 30 minuta, na tvrdim podovima oko 45 minuta, a onda je moćnu litijum-jonsku bateriju potrebno dopuniti. Za punjenje brzim punjačem, koji je obuhvaćen obimom isporuke, potrebno je samo 110 minuta. Izmenjivi akumulatori znače da korisnik može nastaviti s radom bez potrebe da rad prekida zbog dopunjavanja.
Obeležja i prednosti
Jednostavna promena baterije
Zamena čekinja bez upotrebe alataValjak četke se može izvaditi bez upotrebe alata i time se jednostavno čisti.
Brzi punjač
Jednostavno skidanje i postavljanje rezervoara za prljavštinu
- Brzo i jednostavno pražnjenje bez kontakta s nečistoćom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina (mm)
|300
|Kapacitet posude (l)
|1
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|56
|Struja punjenja (A)
|1,8
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon (V)
|7,2
|Kapacitet baterije
|(2,5 Ah)
|Trajanje baterije na tvrdim podovima (min)
|51
|Trajanje baterije na tepisima (min)
|41
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Brzi punjač BC 1/1.8
- Valjkasta četka, standardna oprema
- Teleskopska drška sa rukohvatom, podesiva po visini
- Posuda za otpad
Videos
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.