HV 1/1 Bp Cs Pack
Ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Cs: moćan, prilagodljiv, lak i, zahvaljujući kompletu pribora sa uprtačem i savitljivim usisnim crevom, savršen za instalaterske radove.
Kompaktan, lak, bez kabla: ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Cs ističe se standardnim priborom namenjenim posebno za uklanjanje prašine koja nastaje tokom izvođenja instalaterskih radova. Zahvaljujući praktičnom uprtaču zanatlije će imati obe ruke slobodne. Savitljivo i rastegljivo usisno crevo, mlaznica za fuge i usisna četka zaokružuju ovaj dobro osmišljen i praktičan set. Prašina nastala bušenjem i drugim radovima biće brzo pokupljena bez potrebe za nošenjem velikih usisivača. Zahvaljujući Kärcher Battery Power+ bateriji ovaj dugovečni uređaj s velikom usisnom snagom ima i mnoge druge primene, npr. čišćenje zgrada, nameštaja ili vozila. Za ove oblasti primene dostupni su zasebni kompleti pribora posebno prilagođeni za odgovarajuću vrstu posla. Moćna Kärcher Battery Power baterija i praktičan brzi punjač deo su standardne opreme.
Obeležja i prednosti
Sa velikom površinom filtera i efikasnom turbinomSnažne performanse čišćenja na svim površinama.
Praktičan, lagan i fleksibilan u upotrebiOmogućava rad u svim pravcima (primena 360 °).
Ima naš ekonomičan eco!efficiency-nivoŠtedi energiju i produžava vreme rada akumulatora. Smanjuje radnu buku.
Sa udobnom Real Time Technology
- Za prikazivanje preostalog vremena za rad u realnom vremenu na samoj Kärcher Battery Power bateriji.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Kapacitet posude (l)
|0,9
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Protok vazduha (l/s)
|33
|Usisavanje (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Vreme rada po punjenju baterije (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Režim Power: / max. 22 (2,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Režim Power: / max. 25 (3,0 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|1,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Dužina usisnog creva: 0.5 m
- Tip usisnog creva: Rastegljivo usisno crevo
- Uski nastavak
- Usisna četka
- Kertridž filter: Papir
- Predfilteri
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Pojas za nošenje
Oprema
- Režim eco!efficiency
Područja primene
- Optimalno za zanatlije, na primer za uklanjanje prašine od bušenja
