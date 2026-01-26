HV 1/1 Bp Cs Pack

Ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Cs: moćan, prilagodljiv, lak i, zahvaljujući kompletu pribora sa uprtačem i savitljivim usisnim crevom, savršen za instalaterske radove.

Kompaktan, lak, bez kabla: ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Cs ističe se standardnim priborom namenjenim posebno za uklanjanje prašine koja nastaje tokom izvođenja instalaterskih radova. Zahvaljujući praktičnom uprtaču zanatlije će imati obe ruke slobodne. Savitljivo i rastegljivo usisno crevo, mlaznica za fuge i usisna četka zaokružuju ovaj dobro osmišljen i praktičan set. Prašina nastala bušenjem i drugim radovima biće brzo pokupljena bez potrebe za nošenjem velikih usisivača. Zahvaljujući Kärcher Battery Power+ bateriji ovaj dugovečni uređaj s velikom usisnom snagom ima i mnoge druge primene, npr. čišćenje zgrada, nameštaja ili vozila. Za ove oblasti primene dostupni su zasebni kompleti pribora posebno prilagođeni za odgovarajuću vrstu posla. Moćna Kärcher Battery Power baterija i praktičan brzi punjač deo su standardne opreme.

Obeležja i prednosti
HV 1/1 Bp Cs Pack: Sa velikom površinom filtera i efikasnom turbinom
Sa velikom površinom filtera i efikasnom turbinom
Snažne performanse čišćenja na svim površinama.
HV 1/1 Bp Cs Pack: Praktičan, lagan i fleksibilan u upotrebi
Praktičan, lagan i fleksibilan u upotrebi
Omogućava rad u svim pravcima (primena 360 °).
HV 1/1 Bp Cs Pack: Ima naš ekonomičan eco!efficiency-nivo
Ima naš ekonomičan eco!efficiency-nivo
Štedi energiju i produžava vreme rada akumulatora. Smanjuje radnu buku.
Sa udobnom Real Time Technology
  • Za prikazivanje preostalog vremena za rad u realnom vremenu na samoj Kärcher Battery Power bateriji.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Kapacitet posude (l) 0,9
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Protok vazduha (l/s) 33
Usisavanje (mbar/kPa) 47 / 4,7
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Napon (V) 18
Zapremina (Ah) 2,5
Broj potrebnih baterija (Kom) 1
Vreme rada po punjenju baterije (/min) Režim eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Režim Power: / max. 22 (2,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Režim Power: / max. 25 (3,0 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 44 / 83
Struja punjenja (A) 2,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 1,8
Težina sa ambalažom (kg) 4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 313 x 115 x 315

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Dužina usisnog creva: 0.5 m
  • Tip usisnog creva: Rastegljivo usisno crevo
  • Uski nastavak
  • Usisna četka
  • Kertridž filter: Papir
  • Predfilteri
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
  • Pojas za nošenje

Oprema

  • Režim eco!efficiency
HV 1/1 Bp Cs Pack
HV 1/1 Bp Cs Pack
HV 1/1 Bp Cs Pack
Videos
Područja primene
  • Optimalno za zanatlije, na primer za uklanjanje prašine od bušenja
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.