Kompaktan, lak, bez kabla: ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Cs ističe se standardnim priborom namenjenim posebno za uklanjanje prašine koja nastaje tokom izvođenja instalaterskih radova. Zahvaljujući praktičnom uprtaču zanatlije će imati obe ruke slobodne. Savitljivo i rastegljivo usisno crevo, mlaznica za fuge i usisna četka zaokružuju ovaj dobro osmišljen i praktičan set. Prašina nastala bušenjem i drugim radovima biće brzo pokupljena bez potrebe za nošenjem velikih usisivača. Zahvaljujući Kärcher Battery Power+ bateriji ovaj dugovečni uređaj s velikom usisnom snagom ima i mnoge druge primene, npr. čišćenje zgrada, nameštaja ili vozila. Za ove oblasti primene dostupni su zasebni kompleti pribora posebno prilagođeni za odgovarajuću vrstu posla. Moćna Kärcher Battery Power baterija i praktičan brzi punjač deo su standardne opreme.