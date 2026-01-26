Uz naš ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Fs pružaoci usluga održavanja zgrada uvek su savršeno opremljeni za manje zahtevne poslove čišćenja. Nameštaj, tapacirung i manje podne površine na skučenim mestima tipična su mesta primene ovog praktičnog, lakog i, zahvaljujući Kärcher Battery Power bateriji, bežičnog a ujedno moćnog i izdržljivog ručnog usisivača. Zahvaljujući isporučenom kompletu pribora koji sadrži mlaznice za tapacirung, pod i fuge, usisnu četku i usisne cevi, bićete okretniji i obaviti posao mnogo brže nego velikim uređajem s kablom. Osim toga, ovaj svestrani ručni baterijski usisivač pogodan je za mnoge druge primene, npr. čišćenje vozila ili uklanjanje prašine tokom instalaterskih radova. Za ove oblasti primene dostupni su zasebni kompleti pribora posebno prilagođeni za odgovarajuću vrstu posla. Obimom isporuke obuhvaćeni su i moćna Kärcher Battery Power baterija i brzi punjač.