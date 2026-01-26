HV 1/1 Bp Fs Pack
Optimalno rešenje za čišćenje zgrada: lagan, a moćan baterijski usisivač HV 1/1 Bp Fs. Standardnom opremom obuhvaćen je komplet mlaznica za tapacirung, podove i fuge.
Uz naš ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Fs pružaoci usluga održavanja zgrada uvek su savršeno opremljeni za manje zahtevne poslove čišćenja. Nameštaj, tapacirung i manje podne površine na skučenim mestima tipična su mesta primene ovog praktičnog, lakog i, zahvaljujući Kärcher Battery Power bateriji, bežičnog a ujedno moćnog i izdržljivog ručnog usisivača. Zahvaljujući isporučenom kompletu pribora koji sadrži mlaznice za tapacirung, pod i fuge, usisnu četku i usisne cevi, bićete okretniji i obaviti posao mnogo brže nego velikim uređajem s kablom. Osim toga, ovaj svestrani ručni baterijski usisivač pogodan je za mnoge druge primene, npr. čišćenje vozila ili uklanjanje prašine tokom instalaterskih radova. Za ove oblasti primene dostupni su zasebni kompleti pribora posebno prilagođeni za odgovarajuću vrstu posla. Obimom isporuke obuhvaćeni su i moćna Kärcher Battery Power baterija i brzi punjač.
Obeležja i prednosti
Sa velikom površinom filtera i efikasnom turbinomSnažne performanse čišćenja na svim površinama.
Praktičan, lagan i fleksibilan u upotrebiOmogućava rad u svim pravcima (primena 360 °).
Ima naš ekonomičan eco!efficiency-nivoŠtedi energiju i produžava vreme rada akumulatora. Smanjuje radnu buku.
Sa udobnom Real Time Technology
- Za prikazivanje preostalog vremena za rad u realnom vremenu na samoj Kärcher Battery Power bateriji.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Kapacitet posude (l)
|0,9
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Protok vazduha (l/s)
|33
|Usisavanje (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 100 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Režim Power: / max. 25 (3,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Režim Power: / max. 22 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|1,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Mlaznica za pod
- Nastavak za tapacir
- Uski nastavak
- Usisna četka
- Kertridž filter: Papir
- Predfilteri
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
Oprema
- Režim eco!efficiency
Videos
Područja primene
- Savršeno za čišćenje presvlaka ili manjih prostorija pri čišćenju zgrade
- Čišćenje vozila
Pribor
Find parts
