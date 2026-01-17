Suvi usisivač T 10/1

Moćan, kompaktan i veoma robustan usisivač za suvo usisavanje T 10/1. Posebno razvijen prema zahtevima hotelskog i ugostiteljskog sektora, maloprodaje i čišćenja zgrada.

Sa snagom od 700 W usisivač T 10/1 stvara vakuum od 22 kPa, zahvaljujući čemu lako ispunjava visoke zahteve naših pronicljivih kupaca iz hotelskog i ugostiteljskog sektora, sektora maloprodaje i čišćenja zgrada. Usisivač takođe osvaja praktičnošću i ergonomijom zahvaljujući krivini sa sistemom spojnica, kontinualno podesivom usisnom snagom i velikim nožnim prekidačem koji omogućava lako rukovanje bez napornog savijanja. Zahvaljujući tome možete duže da radite bez umaranja. Usisno crevo dužine 2,5 metra i postolje sa dva nepokretna točka i dva točka za skretanje osiguravaju lako rukovanje i izvanrednu okretnost uređaja. Odbojni rub oko uređaja delotvorno štiti nameštaj i drugo pokućstvo od oštećenja zbog veoma robusnog 10-litarskog rezervoara otpornog na udarce. Standardna filter-kesa od netkanog tekstila koja može zadržati skoro dvostruko veću količinu prašine u odnosu na papirnu filter-kesu zaokružuje celokupan koncept.

Obeležja i prednosti
Veći kapacitet
Veći kapacitet
Uređaj se isporučuje sa filter-kesom od flisa. Ona sakuplja znatno više prašine od konvencionalne papirne filter-kese.
Sa filterskom kesom ili bez nje
Sa filterskom kesom ili bez nje
Veliki, okrugli trajni glavni filter od perivog najlona je izuzetno elastičan i dovoljno gust da se neko vreme može usisavati i bez filter-kese.
Integrisani prihvat pribora
Integrisani prihvat pribora
Držač dodatnog pribora je integrisan u veliki odbojnik.
Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
  • Bez saginjanja tokom rada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 220 / 22
Protok vazduha (l/s) 43
Nominalna snaga (W) 700
Kapacitet posude (l) 10
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 10
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 57
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 6,3
Težina sa ambalažom (kg) 9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 355 x 310 x 385

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Preklopna podna papučica
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: Najlon

Oprema

  • Materijal posude: Plastika
Suvi usisivač T 10/1

Područja primene
  • Posebno razvijen za potrebe hotelijerstva, ugostiteljstva, prodaje i čišćenje zgrada
  • Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
Pribor
