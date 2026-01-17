Sa snagom od 700 W usisivač T 10/1 stvara vakuum od 22 kPa, zahvaljujući čemu lako ispunjava visoke zahteve naših pronicljivih kupaca iz hotelskog i ugostiteljskog sektora, sektora maloprodaje i čišćenja zgrada. Usisivač takođe osvaja praktičnošću i ergonomijom zahvaljujući krivini sa sistemom spojnica, kontinualno podesivom usisnom snagom i velikim nožnim prekidačem koji omogućava lako rukovanje bez napornog savijanja. Zahvaljujući tome možete duže da radite bez umaranja. Usisno crevo dužine 2,5 metra i postolje sa dva nepokretna točka i dva točka za skretanje osiguravaju lako rukovanje i izvanrednu okretnost uređaja. Odbojni rub oko uređaja delotvorno štiti nameštaj i drugo pokućstvo od oštećenja zbog veoma robusnog 10-litarskog rezervoara otpornog na udarce. Standardna filter-kesa od netkanog tekstila koja može zadržati skoro dvostruko veću količinu prašine u odnosu na papirnu filter-kesu zaokružuje celokupan koncept.