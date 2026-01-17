Suvi usisivač T 10/1
Moćan, kompaktan i veoma robustan usisivač za suvo usisavanje T 10/1. Posebno razvijen prema zahtevima hotelskog i ugostiteljskog sektora, maloprodaje i čišćenja zgrada.
Sa snagom od 700 W usisivač T 10/1 stvara vakuum od 22 kPa, zahvaljujući čemu lako ispunjava visoke zahteve naših pronicljivih kupaca iz hotelskog i ugostiteljskog sektora, sektora maloprodaje i čišćenja zgrada. Usisivač takođe osvaja praktičnošću i ergonomijom zahvaljujući krivini sa sistemom spojnica, kontinualno podesivom usisnom snagom i velikim nožnim prekidačem koji omogućava lako rukovanje bez napornog savijanja. Zahvaljujući tome možete duže da radite bez umaranja. Usisno crevo dužine 2,5 metra i postolje sa dva nepokretna točka i dva točka za skretanje osiguravaju lako rukovanje i izvanrednu okretnost uređaja. Odbojni rub oko uređaja delotvorno štiti nameštaj i drugo pokućstvo od oštećenja zbog veoma robusnog 10-litarskog rezervoara otpornog na udarce. Standardna filter-kesa od netkanog tekstila koja može zadržati skoro dvostruko veću količinu prašine u odnosu na papirnu filter-kesu zaokružuje celokupan koncept.
Obeležja i prednosti
Veći kapacitetUređaj se isporučuje sa filter-kesom od flisa. Ona sakuplja znatno više prašine od konvencionalne papirne filter-kese.
Sa filterskom kesom ili bez njeVeliki, okrugli trajni glavni filter od perivog najlona je izuzetno elastičan i dovoljno gust da se neko vreme može usisavati i bez filter-kese.
Integrisani prihvat priboraDržač dodatnog pribora je integrisan u veliki odbojnik.
Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
- Bez saginjanja tokom rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|220 / 22
|Protok vazduha (l/s)
|43
|Nominalna snaga (W)
|700
|Kapacitet posude (l)
|10
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|57
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|355 x 310 x 385
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: Najlon
Oprema
- Materijal posude: Plastika
Područja primene
- Posebno razvijen za potrebe hotelijerstva, ugostiteljstva, prodaje i čišćenje zgrada
- Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
Pribor
