Mala težina, velika usisna snaga, izuzetna robusnost: naš kompaktni usisivač za suvo usisavanje T 11/1 Classic kombinuje odlike koje zadovoljavaju visoke kriterijume profesionalnih korisnika po atraktivnoj ceni.

Višenamenski i jednostavan za transport zahvaljujući maloj težini od 3,8 kg: naš usisivač T 11/1 Classic savršen je izbor za profesionalne korisnike koji često menjaju mesto rada. Uz izdašnu zapreminu rezervoara od 11 litara osnovni model kompaktne mašine stvara vakuum od 235 mbara / 23,5 kPa angažovanjem 850 W snage, garantujući odlične rezultate usisavanja za kratko vreme. Usisivač radi tako tiho, uz samo 61 dB(A) buke, pa je ne samo zaštićen korisnik, već se i poslovi čišćenja u objektima osetljivim na buku, kao što su bolnice ili hoteli, mogu obavljati u bilo koje doba dana. Ergonomsko koleno garantuje dugo korišćenje bez zamaranja, a zahvaljujući integrisanoj ručki za nošenje čak je i usisavanje stepeništa lako. Robustan dizajn T 11/1 Classic pruža dug vek trajanja, a obodni odbojnik pouzdano sprečava prevrtanje mašine. Dodatna oprema, poput usisne cevi i podne mlaznice, može se uredno složiti na samom usisivaču, a na raspolaganju je i filter-kesa od netkanog tekstila. Po želji, može se opremiti HEPA 14 filterom visokih performansi.

Prenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika. Manja težina uz istu zapreminu rezervoara u poređenju s konkurentskim modelima. Projektovan za dugotrajnu upotrebu bez umaranja.
Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći. Nizak stepen buke u radu štiti korisnika.
Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen. Praktično čuvanje kabla.
Dugovečna i robusna konstrukcija uređaja
  • Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
  • Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.
  • Izdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj.
Napon (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 235 / 23,5
Protok vazduha (l/s) 40
Nominalna snaga (W) 850
Kapacitet posude (l) 11
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 61
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 3,9
Težina sa ambalažom (kg) 5,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 385 x 285 x 385

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 3 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 350 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Preklopna podna papučica
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: flis

  • Materijal posude: Plastika
  • Kuka za kabl
  • Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Suvi usisivač T 11/1 Classic
  • Svestranost i mogućnost primene na mestima s visokim zahtevima za higijenu
  • Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepisi
