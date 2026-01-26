Suvi usisivač T 11/1 Classic
Mala težina, velika usisna snaga, izuzetna robusnost: naš kompaktni usisivač za suvo usisavanje T 11/1 Classic kombinuje odlike koje zadovoljavaju visoke kriterijume profesionalnih korisnika po atraktivnoj ceni.
Višenamenski i jednostavan za transport zahvaljujući maloj težini od 3,8 kg: naš usisivač T 11/1 Classic savršen je izbor za profesionalne korisnike koji često menjaju mesto rada. Uz izdašnu zapreminu rezervoara od 11 litara osnovni model kompaktne mašine stvara vakuum od 235 mbara / 23,5 kPa angažovanjem 850 W snage, garantujući odlične rezultate usisavanja za kratko vreme. Usisivač radi tako tiho, uz samo 61 dB(A) buke, pa je ne samo zaštićen korisnik, već se i poslovi čišćenja u objektima osetljivim na buku, kao što su bolnice ili hoteli, mogu obavljati u bilo koje doba dana. Ergonomsko koleno garantuje dugo korišćenje bez zamaranja, a zahvaljujući integrisanoj ručki za nošenje čak je i usisavanje stepeništa lako. Robustan dizajn T 11/1 Classic pruža dug vek trajanja, a obodni odbojnik pouzdano sprečava prevrtanje mašine. Dodatna oprema, poput usisne cevi i podne mlaznice, može se uredno složiti na samom usisivaču, a na raspolaganju je i filter-kesa od netkanog tekstila. Po želji, može se opremiti HEPA 14 filterom visokih performansi.
Obeležja i prednosti
Mala težinaPrenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika. Manja težina uz istu zapreminu rezervoara u poređenju s konkurentskim modelima. Projektovan za dugotrajnu upotrebu bez umaranja.
Nizak stepen buke u radu od samo 61 db(A)Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći. Nizak stepen buke u radu štiti korisnika.
Kuka za kablKabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen. Praktično čuvanje kabla.
Dugovečna i robusna konstrukcija uređaja
- Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
- Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.
- Izdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|850
|Kapacitet posude (l)
|11
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|61
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 3 Kom
- Dužina usisnih cevi: 350 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Preklopna podna papučica
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Kuka za kabl
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Područja primene
- Svestranost i mogućnost primene na mestima s visokim zahtevima za higijenu
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepisi
Pribor
