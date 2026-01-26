Višenamenski i jednostavan za transport zahvaljujući maloj težini od 3,8 kg: naš usisivač T 11/1 Classic savršen je izbor za profesionalne korisnike koji često menjaju mesto rada. Uz izdašnu zapreminu rezervoara od 11 litara osnovni model kompaktne mašine stvara vakuum od 235 mbara / 23,5 kPa angažovanjem 850 W snage, garantujući odlične rezultate usisavanja za kratko vreme. Usisivač radi tako tiho, uz samo 61 dB(A) buke, pa je ne samo zaštićen korisnik, već se i poslovi čišćenja u objektima osetljivim na buku, kao što su bolnice ili hoteli, mogu obavljati u bilo koje doba dana. Ergonomsko koleno garantuje dugo korišćenje bez zamaranja, a zahvaljujući integrisanoj ručki za nošenje čak je i usisavanje stepeništa lako. Robustan dizajn T 11/1 Classic pruža dug vek trajanja, a obodni odbojnik pouzdano sprečava prevrtanje mašine. Dodatna oprema, poput usisne cevi i podne mlaznice, može se uredno složiti na samom usisivaču, a na raspolaganju je i filter-kesa od netkanog tekstila. Po želji, može se opremiti HEPA 14 filterom visokih performansi.