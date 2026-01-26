Usisivač T 8/1 L za suvo usisavanje je mašina koja je posebno dizajnirana za potrebe zanatlija. Robusna i otporna na habanje, izdržljiva, snažna i opremljena kaišem za ergonomično nošenje, ona pruža impresivne performanse na svakom gradilištu. Njena ekstremno mala težina ne samo što olakšava transport već znači i da se može koristiti tamo gde teške mašine mogu samo delimično završiti posao, kao što su merdevine ili stepenice. Sertifikovana klasa filtracije (L) znači da se ona može koristiti čak i u prašnjavom okruženju, dok korisni detalji omogućavaju jednostavno i bezbedno odlaganje pribora direktno na mašini.