Suvi usisivač T 8/1 L

Naš T 8/1 L usisivač za suvo usisavanje svojim robusnim dizajnom, kaišem za ergonomično nošenje i ekstremno malom težinom idealan je za zanatlije.

Usisivač T 8/1 L za suvo usisavanje je mašina koja je posebno dizajnirana za potrebe zanatlija. Robusna i otporna na habanje, izdržljiva, snažna i opremljena kaišem za ergonomično nošenje, ona pruža impresivne performanse na svakom gradilištu. Njena ekstremno mala težina ne samo što olakšava transport već znači i da se može koristiti tamo gde teške mašine mogu samo delimično završiti posao, kao što su merdevine ili stepenice. Sertifikovana klasa filtracije (L) znači da se ona može koristiti čak i u prašnjavom okruženju, dok korisni detalji omogućavaju jednostavno i bezbedno odlaganje pribora direktno na mašini.

Obeležja i prednosti
Ergonomski kaiš za nošenje
Ergonomski kaiš za nošenje
Omogućava lak transport lagane mašine i rad na merdevinama, na primer.
Opcije za bezbedno odlaganje pribora
Opcije za bezbedno odlaganje pribora
Pribor se odlaže direktno na zadnjoj strani mašine, dok su crevo i strujni kabl bezbedno fiksirani.
Mala težina
Mala težina
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 235 / 23,5
Protok vazduha (l/s) 40
Nominalna snaga (W) 850
Kapacitet posude (l) 8
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 62
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina sa ambalažom (kg) 5,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 375 x 285 x 320

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 480 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Preklopna podna papučica
  • Uski nastavak
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: flis
  • Pojas za nošenje

Oprema

  • Materijal posude: Plastika
  • Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Suvi usisivač T 8/1 L
Suvi usisivač T 8/1 L
Područja primene
  • Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
Pribor
