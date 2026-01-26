Suvi usisivač T 8/1 L
Naš T 8/1 L usisivač za suvo usisavanje svojim robusnim dizajnom, kaišem za ergonomično nošenje i ekstremno malom težinom idealan je za zanatlije.
Usisivač T 8/1 L za suvo usisavanje je mašina koja je posebno dizajnirana za potrebe zanatlija. Robusna i otporna na habanje, izdržljiva, snažna i opremljena kaišem za ergonomično nošenje, ona pruža impresivne performanse na svakom gradilištu. Njena ekstremno mala težina ne samo što olakšava transport već znači i da se može koristiti tamo gde teške mašine mogu samo delimično završiti posao, kao što su merdevine ili stepenice. Sertifikovana klasa filtracije (L) znači da se ona može koristiti čak i u prašnjavom okruženju, dok korisni detalji omogućavaju jednostavno i bezbedno odlaganje pribora direktno na mašini.
Obeležja i prednosti
Ergonomski kaiš za nošenjeOmogućava lak transport lagane mašine i rad na merdevinama, na primer.
Opcije za bezbedno odlaganje priboraPribor se odlaže direktno na zadnjoj strani mašine, dok su crevo i strujni kabl bezbedno fiksirani.
Mala težina
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|850
|Kapacitet posude (l)
|8
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|62
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|375 x 285 x 320
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 480 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Preklopna podna papučica
- Uski nastavak
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: flis
- Pojas za nošenje
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Područja primene
- Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
