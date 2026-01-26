Sa velikom radnom širinom od 300 milimetara naš usisivač sa četkom za tepih CV 30/1 idealno je pogodan i za čišćenje tepiha velike površine – bilo da se radi o maloprodajnim objektima, izložbenim prostorima, hotelijerstvu i gastronomiji ili ostalim mnogobrojnim oblastima primene. Pritom se jednostavno, brzo i temeljno takođe čiste i ivice, lajsne i male niše pomoću usisne cevi na izvlačenje sa rastegljivim usisnim crevom. Inovativni detalji opreme, kao što je na primer centrifugalna spojnica, koja kod blokiranja četke prljavštinom samostalno isključuje valjak ili automatsko rasterećenje četke koje u stanju mirovanja sprečava deformisanje trake sa četkom, kao i oštećenje tepiha podvlače dobro osmišljen i bezbedan koncept uređaja. Dva stabilna zgloba između glave četke i usisnog dela, kao i klizna ploča od visokokvalitetne plastike predstavljaju naš visok standard kvaliteta. Komforno i praktično: Četka se po potrebi menja jednostavno i bez upotrebe alata. Zahvaljujući sistemu za brzu izmenu mrežni kabl se slučaju servisa može zameniti bez bilo kakvog predznanja.