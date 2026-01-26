Uspravni usisivač sa četkom CV 30/1
Usisivač sa četkom za tepih CV 30/1 krase patent. centrifugalna spojnica, 3-struki filter, zamena četke bez alata i sistem za brzu izmenu mrežnog kabla koji štedi vreme.
Sa velikom radnom širinom od 300 milimetara naš usisivač sa četkom za tepih CV 30/1 idealno je pogodan i za čišćenje tepiha velike površine – bilo da se radi o maloprodajnim objektima, izložbenim prostorima, hotelijerstvu i gastronomiji ili ostalim mnogobrojnim oblastima primene. Pritom se jednostavno, brzo i temeljno takođe čiste i ivice, lajsne i male niše pomoću usisne cevi na izvlačenje sa rastegljivim usisnim crevom. Inovativni detalji opreme, kao što je na primer centrifugalna spojnica, koja kod blokiranja četke prljavštinom samostalno isključuje valjak ili automatsko rasterećenje četke koje u stanju mirovanja sprečava deformisanje trake sa četkom, kao i oštećenje tepiha podvlače dobro osmišljen i bezbedan koncept uređaja. Dva stabilna zgloba između glave četke i usisnog dela, kao i klizna ploča od visokokvalitetne plastike predstavljaju naš visok standard kvaliteta. Komforno i praktično: Četka se po potrebi menja jednostavno i bez upotrebe alata. Zahvaljujući sistemu za brzu izmenu mrežni kabl se slučaju servisa može zameniti bez bilo kakvog predznanja.
Obeležja i prednosti
Manuelno podešavanje valjkastih četkiZahvaljujući visinskom podešavanju valjkasta četka se može prilagoditi svakoj visini vlakana tepiha.
Zamena čekinja bez upotrebe alataZamena valjka četke bez alata za par sekundi.
Sistem za brzu zamenu mrežnog kablaZamena mrežnog kabla bez predznanja, štedi vreme i novac.
Patentirana centrifugalna spojnica
- Za duži vek trajanja: inovativna, patentirana centrifugalna spojnica štiti celu glavu četke od preopterećenja i tako smanjuje troškove servisiranja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Radna širina (cm)
|30
|Usisavanje (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Protok vazduha (l/s)
|43
|Nominalna snaga (W)
|850
|Kapacitet posude (l)
|5,5
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|66
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|340 x 310 x 1215
Scope of supply
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacir
- Odvojiva usisna cev
- Rastegljivo usisno crevo
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Valjkasta četka, standardna oprema: 1 Kom
- penasti filter: 1 Kom
Oprema
- Indikator statusa filtera
- Plug-in power cable: standard
- Ručka podesiva po visini
- Klasa zaštite: II
Pribor
