Uspravni usisivač sa četkom CV 38/2 Adv
Snažani lak za rukovanje usisivač sa četkom za tepihe CV 38/2 Adv. Sa visokim površinskim učinkom, integrisanim prihvatom za dodatnu opremu i kabl i sistemom za brzu izmenu mrežnog kabla.
Bilo da se radi o maloprodajnom objektu, hotelijerstvu i gastronomiji, kancelarijama, javnim objektima ili izložbenim prostorima: Sa našim usisivačem sa četkom za tepih sa četkom CV 38/2 Adv sa izuzetno velikom radnom širinom ste izuzetno opremljeni svuda gde brzo i efikasno treba očistiti velike površine tepiha. Njegova mala težina u ruci i ergonomska drška obezbeđuju komforno rukovanje i dug period rada bez zamaranja. Dodatna oprema direktno integrisana na uređaju proširuje mogućnosti korišćenja radi brzog i efikasnog čišćenja ivica ili uskih niša, dok vizuelna pomoć za podešavanju četke omogućava precizno prilagođavanje četke na visinu vlakana tepiha. Patentirani sistem uklanjanja omogućava zamenu filcane filterske kese otporne na cepanje gotovo bez prašine. Ostale karakteristike opreme za uštedu vremena, kao na primer zamena četke bez upotrebe alata ili sistem za brzu izmenu koji u slučaju servisa omogućava zamenu visokofleksibilnog mrežnog kabla uređaja 38/2 Adv bez potrebnog predznanja, zaokružuju dobro osmišljeni koncept uređaja.
Obeležja i prednosti
Indikator lampica
Fleksibilne mogućnosti čišćenja
Zamena čekinja bez upotrebe alataZamena valjka četke bez alata za par sekundi.
Integrisani prihvat pribora
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Radna širina (cm)
|38
|Usisavanje (mbar/kPa)
|200 / 20
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|850
|Kapacitet posude (l)
|5,5
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|65
|Snaga četke (W)
|150
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|12,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacir
- Odvojiva usisna cev
- Rastegljivo usisno crevo
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Valjkasta četka, standardna oprema: 1 Kom
Oprema
- Indikator statusa filtera
- Ručka podesiva po visini
Videos
Područja primene
- Tepisi
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.