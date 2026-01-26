Bilo da se radi o maloprodajnom objektu, hotelijerstvu i gastronomiji, kancelarijama, javnim objektima ili izložbenim prostorima: Sa našim usisivačem sa četkom za tepih sa četkom CV 38/2 Adv sa izuzetno velikom radnom širinom ste izuzetno opremljeni svuda gde brzo i efikasno treba očistiti velike površine tepiha. Njegova mala težina u ruci i ergonomska drška obezbeđuju komforno rukovanje i dug period rada bez zamaranja. Dodatna oprema direktno integrisana na uređaju proširuje mogućnosti korišćenja radi brzog i efikasnog čišćenja ivica ili uskih niša, dok vizuelna pomoć za podešavanju četke omogućava precizno prilagođavanje četke na visinu vlakana tepiha. Patentirani sistem uklanjanja omogućava zamenu filcane filterske kese otporne na cepanje gotovo bez prašine. Ostale karakteristike opreme za uštedu vremena, kao na primer zamena četke bez upotrebe alata ili sistem za brzu izmenu koji u slučaju servisa omogućava zamenu visokofleksibilnog mrežnog kabla uređaja 38/2 Adv bez potrebnog predznanja, zaokružuju dobro osmišljeni koncept uređaja.