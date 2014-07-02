Pomoću svoja dva kontra orijentisana valjka četke i praktičnom bočnom metlom mnogostrano primenljiv usisivač za tepihe sa četkom CV 60/2 RS je optimalno namenjen za čišćenje tekstilnih podnih obloga i tvrdih površina svih vrsta. Za usisavanje manjih površina uređaj standardno nudi usisno crevo, koje se izvlači, kao i kombinovanu mlaznicu za pod i male mlaznice. Punjač i baterije su sadržani u obimu isporuke.