Uspravni usisivač sa četkom CV 60/2 RS Bp Pack
Mnogostrano primenljiv Step on usisivač za tepihe sa četkom. Idealan za tekstilne podne obloge i tvrde površine. Punjač i baterije su sadržani u obimu isporuke.
Pomoću svoja dva kontra orijentisana valjka četke i praktičnom bočnom metlom mnogostrano primenljiv usisivač za tepihe sa četkom CV 60/2 RS je optimalno namenjen za čišćenje tekstilnih podnih obloga i tvrdih površina svih vrsta. Za usisavanje manjih površina uređaj standardno nudi usisno crevo, koje se izvlači, kao i kombinovanu mlaznicu za pod i male mlaznice. Punjač i baterije su sadržani u obimu isporuke.
Obeležja i prednosti
Contra-rotating roller brush systemZa tvrde i tekstilne podne obloge – bez zamene četke. Valjkovi se prilagođavaju datoj podnoj oblozi.
Usisna cev sa ekstra dugim crevomUsisna cev omogućava komforno čišćenje stepenica i uglova čak i na teško pristupačnim područjima. Crevo se po potrebi takođe može i produžiti.
Kompletno otklapanje uređajaJednostavna zamena baterije i filterske vrećice. Veoma jednostavan za servisiranje.
Vitak dizajn
- Veoma okretan.
- Staje u svaki lift – čišćenje bez problema više spratnih zgrada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|36
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Radna širina (cm)
|61
|Usisavanje (mbar/kPa)
|117 / 11,7
|Protok vazduha (l/s)
|34
|Kapacitet posude (l)
|17
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 32
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Snaga četke (W)
|373
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|219
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1120 x 640 x 1290
Scope of supply
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacir
- Odvojiva usisna cev
- Rastegljivo usisno crevo
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Valjkasta četka, standardna oprema: 2 Kom
Oprema
- Indikator statusa filtera
- Klasa zaštite: II
Videos
Pribor
