Uspravni usisivač sa četkom CV 60/2 RS Bp Pack

Mnogostrano primenljiv Step on usisivač za tepihe sa četkom. Idealan za tekstilne podne obloge i tvrde površine. Punjač i baterije su sadržani u obimu isporuke.

Pomoću svoja dva kontra orijentisana valjka četke i praktičnom bočnom metlom mnogostrano primenljiv usisivač za tepihe sa četkom CV 60/2 RS je optimalno namenjen za čišćenje tekstilnih podnih obloga i tvrdih površina svih vrsta. Za usisavanje manjih površina uređaj standardno nudi usisno crevo, koje se izvlači, kao i kombinovanu mlaznicu za pod i male mlaznice. Punjač i baterije su sadržani u obimu isporuke.

Obeležja i prednosti
Uspravni usisivač sa četkom CV 60/2 RS Bp Pack: Contra-rotating roller brush system
Contra-rotating roller brush system
Za tvrde i tekstilne podne obloge – bez zamene četke. Valjkovi se prilagođavaju datoj podnoj oblozi.
Uspravni usisivač sa četkom CV 60/2 RS Bp Pack: Usisna cev sa ekstra dugim crevom
Usisna cev sa ekstra dugim crevom
Usisna cev omogućava komforno čišćenje stepenica i uglova čak i na teško pristupačnim područjima. Crevo se po potrebi takođe može i produžiti.
Uspravni usisivač sa četkom CV 60/2 RS Bp Pack: Kompletno otklapanje uređaja
Kompletno otklapanje uređaja
Jednostavna zamena baterije i filterske vrećice. Veoma jednostavan za servisiranje.
Vitak dizajn
  • Veoma okretan.
  • Staje u svaki lift – čišćenje bez problema više spratnih zgrada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 36
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Radna širina (cm) 61
Usisavanje (mbar/kPa) 117 / 11,7
Protok vazduha (l/s) 34
Kapacitet posude (l) 17
Standardna nominalna širina ( ) ID 32
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 68
Snaga četke (W) 373
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 219
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1120 x 640 x 1290

Scope of supply

  • Uski nastavak
  • Nastavak za tapacir
  • Odvojiva usisna cev
  • Rastegljivo usisno crevo
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: Papir
  • Valjkasta četka, standardna oprema: 2 Kom

Oprema

  • Indikator statusa filtera
  • Klasa zaštite: II
