ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615, 1ลิตร

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำความสะอาดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และคราบสกปรกทั่วไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่า ปราศจากฟอสเฟตและอ่อนโยนต่อพื้นผิวทุกชนิด

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำความสะอาดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และคราบสกปรกทั่วไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่า ปราศจากฟอสเฟตและอ่อนโยนต่อพื้นผิวทุกชนิด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร) 1
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน) 6
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.033
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.107
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 100 x 100 x 215
ผลิตภัณฑ์
  • เพื่อการจ่ายโฟมที่ละเอียดและเกาะติดแน่นกว่า และให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด
  • ขจัดสิ่งสกปรกที่มักิดมากับยานพาหนะ เช่น โคลนจากถนน ฝุ่นละออง เศษใบไม้ หรือคราบดิน เป็นต้น
  • คิดค้นเพื่อการทำความสะอาดยานพาหนะทุกชนิด
  • สำหรับใช้ร่วมกับหัวฉีดโฟมของคาร์เชอร์
  • ปราศจากกรดไนตริโลไตรอะซิติก
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบพร้อมใช้ (RTU)
  • ทำความสะอาดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์และหัวฉีดโฟมของคาร์เชอร์
  • Made in Germany
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615, 1ลิตร
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615, 1ลิตร
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่ง EC
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
  • H315 ระคายเคืองต่อผิวหนงั มาก
  • H318 ทา ลายดวงตาอยา่ งรุนแรง
  • P102 เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
  • P280 สวมถุงมือป้ องกันอุปกรณ์/อุปกรณ์ป้ องกันดวงตา/ชุดป้ องกัน/ ป้ องกันหน้า
  • P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ,ล้างด้วยน ้าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทค เลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและท าได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป
  • P310 รีบโทรหาศูนย์พษิ วิทยาหรือแพทย์โรงพยาบาลทันที/
  • P332 + P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึน้ :รับค าแนะน าจากแพทยพบ/ แพทย์
  • P264 ล้างหลังจากการใช้สาร
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • Mobile homes
อุปกรณ์เสริม