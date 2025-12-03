ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615, 1ลิตร
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำความสะอาดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และคราบสกปรกทั่วไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่า ปราศจากฟอสเฟตและอ่อนโยนต่อพื้นผิวทุกชนิด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
|1
|หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
|6
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.033
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.107
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|100 x 100 x 215
ผลิตภัณฑ์
- เพื่อการจ่ายโฟมที่ละเอียดและเกาะติดแน่นกว่า และให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด
- ขจัดสิ่งสกปรกที่มักิดมากับยานพาหนะ เช่น โคลนจากถนน ฝุ่นละออง เศษใบไม้ หรือคราบดิน เป็นต้น
- คิดค้นเพื่อการทำความสะอาดยานพาหนะทุกชนิด
- สำหรับใช้ร่วมกับหัวฉีดโฟมของคาร์เชอร์
- ปราศจากกรดไนตริโลไตรอะซิติก
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบพร้อมใช้ (RTU)
- ทำความสะอาดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์และหัวฉีดโฟมของคาร์เชอร์
- Made in Germany
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่ง EC
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
- H315 ระคายเคืองต่อผิวหนงั มาก
- H318 ทา ลายดวงตาอยา่ งรุนแรง
- P102 เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- P280 สวมถุงมือป้ องกันอุปกรณ์/อุปกรณ์ป้ องกันดวงตา/ชุดป้ องกัน/ ป้ องกันหน้า
- P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ,ล้างด้วยน ้าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทค เลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและท าได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป
- P310 รีบโทรหาศูนย์พษิ วิทยาหรือแพทย์โรงพยาบาลทันที/
- P332 + P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึน้ :รับค าแนะน าจากแพทยพบ/ แพทย์
- P264 ล้างหลังจากการใช้สาร
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- Mobile homes