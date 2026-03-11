Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q

Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008’den bu yana olan K2 - K7 serisi için.

Hızlı Bağlantı konektörlü, “Best” tabanca modeli için yüksek basınçlı uzatma hortumu. Basınçlı yıkama makineleriyle kullanımda daha yüksek esneklik için 6 m yüksek basınç uzatma hortumu. Hızlı Bağlantı konektörlü tabanca ve yüksek basınç hortumu arasında kolayca bağlantı yapın. Dayanıklılık için sağlam DN 8 kaliteli tekstil örgüsüyle güçlendirilmiş, pirinç konektörlü dolaşmaz hortum. 160 bar’a kadar basınç ve 60°C’ye kadar sıcaklıklar için uygun uzatma hortumu. Uzatma hortumu ayrıca kimyasal kullanım için de uygundur. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Kolay bağlantı adaptörü
Teknik özellikler

Teknik veriler

Sıcaklık (°C) max. 60
Maksimum basınç (Bar) 180
Uzunluk (m) 6
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 245 x 245 x 55
Uyumlu makineler