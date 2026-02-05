Uzatma hortumu adaptör seti
Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.
Özellikler ve faydalar
Hızlı Bağlantı sistemi
- Son derece kullanıcı dostu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|80 x 45 x 61
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic