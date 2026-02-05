HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998), havadaki polen veya alerji tetikleyen partiküller gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtreler. Elektrikli süpürgeden çıkan egzoz havasının ilgili odadaki havadan daha temiz olması çok verimlidir. Filtreyi yılda bir kez değiştirmenizi öneririz. HEPA 12 hijyen filtresi, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazlarınız ile uyumludur.