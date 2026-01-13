Kompakt Sulama Çözümü! Mobil veya sabit kullanıma yönelik, kullanıma hazır, HR 7.315 Premium Hortum Makarası, Kit 1/2”, küçük ve orta büyüklükte alanlar ve bahçelerde mükemmel işlev gösterir. Çeşitli depolama olanakları sayesinde, en nihayetinde her şey tek bir yerde toplanır. Özellikler: çıkarılabilir tambur (2’si 1 arada), sprey tabancaları ve nozulları muntazam bir şekilde depolamak için aksesuar tutucu, makaslar, kürekler, bahçe eldivenleri gibi diğer bahçe aletlerini depolamak için aksesuar kutusu. Duvar braketi, 15 m 1/2” PrimoFlex® hortum, Nozzle Plus (2.645-177), 3 adet hortum konektörü, 1 adet Aqua Stop’lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücünün yanı sıra, püskürtme boruları için ilave kelepçe dahildir. Eksiksiz şekilde monte edilmiş. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!