HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"
Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.
Kompakt Sulama Çözümü! Mobil veya sabit kullanıma yönelik, kullanıma hazır, HR 7.315 Premium Hortum Makarası, Kit 1/2”, küçük ve orta büyüklükte alanlar ve bahçelerde mükemmel işlev gösterir. Çeşitli depolama olanakları sayesinde, en nihayetinde her şey tek bir yerde toplanır. Özellikler: çıkarılabilir tambur (2’si 1 arada), sprey tabancaları ve nozulları muntazam bir şekilde depolamak için aksesuar tutucu, makaslar, kürekler, bahçe eldivenleri gibi diğer bahçe aletlerini depolamak için aksesuar kutusu. Duvar braketi, 15 m 1/2” PrimoFlex® hortum, Nozzle Plus (2.645-177), 3 adet hortum konektörü, 1 adet Aqua Stop’lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücünün yanı sıra, püskürtme boruları için ilave kelepçe dahildir. Eksiksiz şekilde monte edilmiş. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!
Özellikler ve faydalar
1 x Aqua Stop'lu konektör
15 m 1/2" PrimoFlex® hortum
3 x Hortum konektörü
Çıkartılabilir hortum tamburu (2'si 1 arada)
Nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı
Kullanıma hazır
Sprey çubuğu veya sprey uçları hortuma bağlıyken aksesuar tutucu
G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası
Bahçe eldivenleri, makaslar, kürekler vb. için geniş depolama kutusu.
Kapasite: 30 m 1/2" hortum veya 20 m 5/8" hortum veya 12 m 3/4" hortum
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|4,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|290 x 460 x 510
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.