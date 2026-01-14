Chất tẩy rửa phổ thông RM 555, 5l

Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.