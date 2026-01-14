Chất tẩy rửa phổ thông RM 555, 5l
Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|5
|Đơn vị gói (Unit)
|1
|Trọng lượng (Kg)
|5,2
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,39
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|192 x 145 x 248
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Phương tiện đi lại