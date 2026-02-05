Bộ vệ sinh nội thất ô tô
Bộ phụ kiện đặc biệt dành cho máy hút bụi đa năng Kärcher Home & Garden đảm bảo việc vệ sinh nội thất xe không bị gián đoạn. Thích hợp cho mọi khu vực nội thất từ chỗ để chân và ghế ngồi đến cốp xe.
Bộ phụ kiện bao gồm ống nối dài 1,5 mét, đầu hút khe dài, đầu hút xe hơi, bàn chải hút có lông cứng, bàn chải hút với lông mềm và khăn lau microfibre cho các bề mặt nhẵn và bề mặt cửa sổ, giúp làm sạch nội thất ô tô thật dễ dàng và tiện lợi dù là thảm để chân, ghế xe, bảng điều khiển, bảng điều khiển trung tâm, cửa sổ hay cốp xe, v.v.... Bộ phụ kiện đảm bảo rằng ngay cả những khu vực khó tiếp cận như các khe cạnh và bề mặt nhạy cảm cũng có thể được làm sạch một cách hoàn hảo. Phù hợp với tất cả các dòng máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.
Tính năng và ưu điểm
Bộ phụ kiện toàn diện giúp làm sạch triệt để mọi bề mặt nội thất xe hơi
Bao gồm thanh nối dài 1,5 m cho bán kính hoạt động lớn hơn và tự do di chuyển hơn
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (teilig)
|6
|Thành phần sợi dệt
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,725
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,931
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|560 x 230 x 130
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Hành lang
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
- Túi bên trong xe
- Bảng điều khiển xe hơi
- Trung tâm điều khiển
- Đế cọc
- Ghế xe hơi
- Ghế sau
- Chỗ để chân
- tấm chắn gió