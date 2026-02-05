Bộ phụ kiện bao gồm ống nối dài 1,5 mét, đầu hút khe dài, đầu hút xe hơi, bàn chải hút có lông cứng, bàn chải hút với lông mềm và khăn lau microfibre cho các bề mặt nhẵn và bề mặt cửa sổ, giúp làm sạch nội thất ô tô thật dễ dàng và tiện lợi dù là thảm để chân, ghế xe, bảng điều khiển, bảng điều khiển trung tâm, cửa sổ hay cốp xe, v.v.... Bộ phụ kiện đảm bảo rằng ngay cả những khu vực khó tiếp cận như các khe cạnh và bề mặt nhạy cảm cũng có thể được làm sạch một cách hoàn hảo. Phù hợp với tất cả các dòng máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.