Akku-Besen KB 5
Für die effektive Zwischenreinigung: Der Akku-Besen KB 5 ist schnell einsatzbereit und überzeugt mit außergewöhnlicher Reinigungsleistung auf kleinstem Raum.
Der Akku-Besen KB 5 ist das ideale Zwischenreinigungsgerät für Hartböden und Teppiche. Der mit Lithium-Ionen-Akku betriebene KB 5 ist kompakt gebaut und liefert eine außergewöhnliche Reinigungsleistung ab. Sichtbaren Schmutz entfernt der leichte und platzsparende Akku-Besen mit Universalbürste restlos. Mit seinem flexiblen Doppelgelenk kommt er mühelos zwischen Stühle und unter Möbel, reinigt Treppen ohne Probleme und kehrt effektiv bis an den Rand. Außerdem ermöglicht er ein ergonomisches Arbeiten ohne Bücken und verfügt über eine automatische An-/ Ausschaltung sowie einen komfortabel seitlich entnehmbaren Schmutzbehälter.
Merkmale und Vorteile
Kärcher Adaptive Cleaning SystemEntfernt zuverlässig Schmutz auf allen Bodenbelägen. Innovative bewegliche Kehrkante für eine optimale Schmutzaufnahme. Verbesserte Innengeometrie mit optimaler Schmutzführung zur sicheren Schmutzbeseitigung.
Einfaches Entnehmen und Einsetzen des SchmutzbehältersSchnelles und einfaches Entleeren ohne Schmutzkontakt.
Flexibles DoppelgelenkDer Stiel lässt sich mühelos in alle Richtungen bewegen. Einfach zu manövrieren. Auch zwischen Möbeln und Stühlen.
Automatische An-/Ausschaltung
- Bequemes Ein- und Ausschalten.
- Intuitiv und schnell.
- Kein Bücken notwendig.
Universalbürste
- Zur idealen Schmutzaufnahme sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen.
- Ermöglicht die einfache Entfernung von Haaren.
- Ermöglicht auch randnahes Kehren.
Einfaches Entnehmen und Einsetzen der Universalbürste
- Schnell und einfach mit einer Hand.
- Erleichtert die Reinigung der Universalbürste.
Lithium-Ionen-Akkutechnologie
- Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten auf Hartböden.
- Ohne Memory Effekt.
- Jederzeit einsatzfähig.
Platzsparende Aufbewahrung
- Für eine unkomplizierte und platzsparende Verstauung, auch in kleinen Nischen.
- Akku-Besen ist da, wo man ihn braucht.
Parkposition
- Gerät kann bei kurzen Arbeitsunterbrechungen bequem im Raum abgestellt werden.
Geringes Gewicht
- Leicht zu transportieren und manövrieren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Arbeitsbreite Universalbürste (mm)
|210
|Behältergröße (ml)
|370
|Akkuspannung (V)
|3,6
|Akkulaufzeit auf Hartböden (min)
|30
|Akkulaufzeit auf Teppichen (min)
|20
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|1,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Lieferumfang
- Akkuladegerät
Ausstattung
- Universalbürste: Entnehmbar
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Teppiche
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Treppen
