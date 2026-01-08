Akku-Aschesauger AD 2 Battery Set
Leistungsstarker, ausdauernder Akku-Aschesauger AD 2 Battery mit konstant hoher Saugleistung dank integrierter ReBoost-Funktion zur Filterabreinigung. Ideal zur Kamin- und Grillreinigung.
Mit unserem kabellosen Aschesauger AD 2 Battery wird die schnelle Beseitigung von Asche aus Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills zu einem staubfreien Kinderspiel. Der kraftvolle 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display sorgt dazu für die nötige Ausdauer. Im Zusammenspiel mit durchdachten Innovationen, wie der ReBoost-Funktion zur effektiven Filterabreinigung auf Knopfdruck, ist eine hohe und insbesondere auch konstante Saugleistung jederzeit gewährleistet. Grobschmutz, Asche oder auch feine Staubpartikel werden zuverlässig aufgesaugt – dank des abgeschrägten Handrohrs auch an schwer zugänglichen Stellen. Der flexible Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie der flammenhemmende 14-Liter-Auffangbehälter garantieren dabei ein Höchstmaß an Sicherheit. Und durch den robusten Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall bleibt auch die Abluft staubfrei. Nach getaner Arbeit wird der Saugschlauch einfach in eine Vertiefung im Gehäuse des Geräts eingesetzt und alles platzsparend verstaut.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuMaximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität. Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per KnopfdruckLeistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck. Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.
1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter
- Mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter.
- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt.
- Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|200
|Saugleistung (W)
|45
|Vakuum (mbar)
|max. 95
|Luftmenge (l/s)
|max. 22
|Behältergröße (l)
|14
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 13 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|300
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|78
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Länge Saugschlauch: 1.2 m
- Material Saugschlauch: Metall, ummantelt
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Polyester, flammhemmend
- Grobschmutzfilter
- Grobschmutzfilter, Material: Metall
Ausstattung
- Behältermaterial: Metall
- Intelligentes Display: Im Akku integriert
- Filterreinigungsfunktion
- Anlehnposition
- Komfortabler Haltegriff am Behälter
- Ablagefläche für Kleinteile
Anwendungsgebiete
- Asche
- Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
- Grill
