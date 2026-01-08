Dampfmopp SC 2 Upright
Klein, schmal, leicht und einsatzbereit in 30 Sekunden. Der schnelle Saubermann im schlanken Design sorgt für porentiefe Reinigung mit Dampf ganz ohne Sorgen.
Mit Dampf gegen Schmutz: Der Kärcher SC 2 Upright reinigt jeden versiegelten Hartboden – sogar Holz. Durch seine voreingestellte und leicht zu bedienende Dampfmengenregulierung in 2 Stufen werden bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfmopp bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Der Dampfmopp lässt sich im Handumdrehen aufheizen und ist durch einen befüllbaren und entnehmbaren Frischwassertank, inklusive Entkalkungskartusche, sofort einsatzbereit. Der Betriebszustand des Geräts ist über die Farbcodes an den LEDs am Handgriff ersichtlich. Die Kombination macht’s: Für eine noch gründlichere Reinigung und einen schnellen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt werden mittels Klettverschluss die Kärcher Bodentücher an der Bodendüse EasyFix befestigt.
Merkmale und Vorteile
Voreingestellte Dampfmengenregulierung in 2 Stufen zur Reinigung verschiedener OberflächenAuswahlmöglichkeit der Bodenbelagssymbole Holz oder Fliese für die ideale Dampmenge.
Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit DrehgelenkErgonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
Nonstop-Dampf und integrierte EntkalkungskartuscheDank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht. Der entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung.
Kurze Aufheizzeit
- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.
Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk und Klettfixierung des Bodentuchs
- Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie.
- Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.9 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 50
|Heizleistung (W)
|1600
|Kabellänge (m)
|5
|Aufheizzeit (min)
|0,5
|Tankinhalt (l)
|0,4
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Faktor um den die Produktlebenszeit mindestens verlängert wird, auf Grundlage interner Tests bei einer Wasserhärte von 20°dH und einer Karbonathärte von 15°dH.
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 1 Stück
- Bodendüse: EasyFix
Ausstattung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (zweistufig)
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
Zubehör
SC 2 Upright Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.