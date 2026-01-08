Dampfmopp SC 3 Upright
Hartböden ohne Sorgen porentief saubermachen: Der einfach zu handhabende Premium-Dampfmopp SC 3 Upright beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾.
Der Dampfmopp SC 3 Upright von Kärcher sorgt für porentiefe Sauberkeit auf sämtlichen Hartböden und das vollkommen sorgenfrei und bei einfachster Handhabung: Der Dampf wird bequem über 3 voreingestellte Stufen passend zur Oberfläche reguliert. Aufgeheizt wird das hochwertigste Modell der Upright-Serie in Sekundenschnelle. Dank des jederzeit befüll- und entnehmbaren Frischwassertanks inklusive Entkalkungskartusche ist dieser Dampfmopp ruckzuck einsatzbereit. Der aktuelle Betriebszustand wird über Farbcodes am LED-Band angezeigt. Bei gründlicher Reinigung werden bis zu 99,999 % aller Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. In Sachen Gründlichkeit ist die Reinigung mit dem SC 3 Upright herkömmlichen Methoden wie zum Beispiel einem Wischmopp dank der Kombination aus Bodendüse EasyFix und hochwertigen Bodentüchern weit überlegen. Komfortabel ist der Tuchwechsel an der Bodendüse ohne Schmutzkontakt dank Klettbefestigung. Einfach auf die große Lasche am Bodentuch treten und das Gerät nach oben abziehen. Für alle, die es weich mögen: Selbst Teppichböden können mit dem Teppichgleiter bequem aufgefrischt werden.
Merkmale und Vorteile
Voreingestellte Dampfmengenregulierung in 3 Stufen zur Reinigung verschiedener OberflächenAuswahlmöglichkeit der Bodenbelagssymbole Holz, Fliese und Teppich für die ideale Dampfmenge.
Nonstop-Dampf und integrierte EntkalkungskartuscheDer entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht.
Kurze AufheizzeitMit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.
LED-Band am Handgriff signalisiert Aufheizung und Betriebsbereitschaft
- Kinderleichte Anwendung dank der permanenten Rückmeldung des Geräts zu seinem Betriebszustand.
- Rotes Pulsieren signalisiert Aufheizen und ein durchgängig grünes Leuchten signalisiert Betriebsbereitschaft.
Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk und Klettfixierung des Bodentuchs
- Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie.
- Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem.
- Ergonomisch effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank des flexiblen Düsengelenks.
Intelligente Wasserhärteeinstellung
- Wasserhärte kann individuell von weich bis sehr hart eingestellt werden.
- Lange Lebensdauer des Geräts durch optimalen Schutz vor Verkalkung.
Teppichgleiter zum Auffrischen von Teppichböden
- Mit dem Teppichgleiter können Teppichböden einfach und komfortabel aufgefrischt werden.
On/Off-Schalter am Gerät
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.9 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 60
|Heizleistung (W)
|1600
|Kabellänge (m)
|5
|Aufheizzeit (min)
|0,5
|Tankinhalt (l)
|0,5
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Faktor um den die Produktlebenszeit mindestens verlängert wird, auf Grundlage interner Tests bei einer Wasserhärte von 20°dH und einer Karbonathärte von 15°dH.
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 1 Stück
- Teppichgleiter
- Bodendüse: EasyFix
Ausstattung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (dreistufig)
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Integrierter Ein-/Ausschalter
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Auffrischen von Teppichböden
