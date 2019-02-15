Effizientes Upgrade für den FC 5
Kleiner Unterschied, große Wirkung: dank neuer Saugkopfabdeckung mit breiterem Luftkanal und integriertem Fadenheber nimmt der FC 5 Wollmäuse und Krümel noch besser auf.
Neue FC 5 und FC 5 Cordless Modelle sind bereits serienmäßig mit der verbesserten Abdeckung ausgestattet.
Bei älteren Modellen lässt sich die Abdeckung als Sonderzubehör ganz einfach nachrüsten.
Ich habe einen FC 5. Aber welche Saugkopfabdeckung?
Zum Abnehmen drücken
Drehen
Prüfung, ob ein Austausch nötig ist
Saugkopfabdeckung wieder befestigen
Wo finde ich die Teilenummer?
Die Nummer befindet sich auf dem Typenschild unter dem Schmutzwassertank.