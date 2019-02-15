Effizientes Upgrade für den FC 5

Saugkopf
Fc 5 neu

Kleiner Unterschied, große Wirkung: dank neuer Saugkopfabdeckung mit breiterem Luftkanal und integriertem Fadenheber nimmt der FC 5 Wollmäuse und Krümel noch besser auf.

Neue FC 5 und FC 5 Cordless Modelle sind bereits serienmäßig mit der verbesserten Abdeckung ausgestattet. 

Bei älteren Modellen lässt sich die Abdeckung als Sonderzubehör ganz einfach nachrüsten.

Ich habe einen FC 5. Aber welche Saugkopfabdeckung?

Floor CLeaner Illu neu

Zum Abnehmen drücken

Floor Cleaner Illu 2 neu

Drehen

Floor Cleaner Illu 3 neu

Prüfung, ob ein Austausch nötig ist

Floor cleaner Illu 4 neu

Saugkopfabdeckung wieder befestigen

Saugkopfabdeckung
Part number FC

Wo finde ich die Teilenummer?

Die Nummer befindet sich auf dem Typenschild unter dem Schmutzwassertank.

Die FC Range: Hartbodenreiniger für jeden Bedarf.

Floor Cleaner Range