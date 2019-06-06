Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie Terrassen, Boote, Gartenwege oder Fahrräder. Für noch mehr Flexibilität kann ein Kärcher Ansaugschlauch zur Wasseransaugung aus alternativen Wasserquellen verwendet werden. Dank der innovativen Real Time Technology gibt das LCD-Display des Akkus jederzeit Aufschluss über die Akkukapazität.