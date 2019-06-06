Akku-Hochdruckreiniger

Keinen Stromanschluss zur Verfügung? Kein Problem für den akkubetriebenen Hochdruckreiniger. Der K 2 Battery eignet sich ideal für die vielseitige Reinigung von kleineren Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Booten sowie kleinere Reinigungsaufgaben ums Haus – auch ohne Stromanschluss.

Vielfältige Anwendungsgebiete

Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie Terrassen, Boote, Gartenwege oder Fahrräder. Für noch mehr Flexibilität kann ein Kärcher Ansaugschlauch zur Wasseransaugung aus alternativen Wasserquellen verwendet werden. Dank der innovativen Real Time Technology gibt das LCD-Display des Akkus jederzeit Aufschluss über die Akkukapazität.

K 2 Battery – weit weg von der Steckdose. Nah dran am Schmutz.

Der K 2 Battery-Hochdruckreiniger kennt in seiner Flexibilität keine Grenzen. Mit Hilfe dreier unterschiedlicher Leistungsstufen kann bis zu 14 Minuten flexibel gereinigt werden.

Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Здесь Вы найдете все аппараты Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 36 В.
