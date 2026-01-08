Der Teppich- und Polsterreiniger überzeugt mit über 99 Prozent naturbasierten Inhaltsstoffen und sorgt für eine fasertiefe Reinigung aller textilen Oberflächen wie Teppichen, Polstern, Autositzen, Schuhen, Matratzen und Vorhängen. Der Verzicht auf Mikroplastik, Silikone, Nanomaterialien, Farbstoffe sowie Phosphate macht ihn besonders geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Durch das innovative 2-Phasen-Reinigungssystem wird der Schmutz zunächst von der Faser gelöst, um eine Absaugung mit einem Waschsauger zu ermöglichen. Danach wird der verbliebene Schmutz in kleine Kristalle verkapselt, die nach der Trocknungszeit beim nächsten Absaugen entfernt werden. Dies sorgt für ein besonders gründliches Reinigungsergebnis. Der Reiniger eignet sich ideal für Waschsauger und Sprühextraktionsgeräte. Selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Erde, Staub, Fett, Essensreste, Getränkeflecken sowie Rückstände von Haut- und Sonnencreme oder Schweiß werden mühelos entfernt. Er lässt sich auch als Fleckentferner verwenden, indem man ihn pur auf ein Tuch gibt und den Fleck abtupft. Gegen unangenehme Gerüche verleiht er den Textilien zudem einen natürlichen Duft nach frischer Wäsche.