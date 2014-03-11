HOME LINE
Weniger Schmutz heißt mehr Lebensqualität. Punktuelle Reinigung, schnelles Durchwischen, großflächiges Saugen, Fensterputzen leicht wie nie, effektive Dampfreinigung, Dampfbügeln, Saugen von nassem und trockenem Schmutz – mit unseren Indoor-Geräten wird der Alltag leichter. Und bedeutend sauberer.
Zu Hause im Leben.
Der Alltag kann manchmal ganz schön turbulent sein. Ganz gleich, ob alleine, zu zweit oder in der Großfamilie. Wir alle wollen das Leben genießen und gemeinsam viel Spaß haben – und gleichzeitig haben wir einen hohen Anspruch an hygienische Sauberkeit und eine schnelle, effiziente Reinigung, den es zu erfüllen gilt.
Mit über 75 Jahren Erfahrung und unserer hohen Reinigungskompetenz entwickeln wir nicht nur die beliebten gelben Kärcher Geräte, die rund ums Haus und im Garten längst zur Familie gehören – sondern ab sofort mit der neuen Homeline auch hochwertige Reinigungslösungen für den Familienalltag im Haus. Anspruchsvoll im Design und komfortabel in der Handhabung führen diese praktisch im Handumdrehen zu perfekten Reinigungsergebnissen.
Exklusives Sortiment für den Elektrofachhandel und ausgewählte Fachhandelspartner.
Das leistungsstarke Sortiment ist exklusiv im Elektrofachhandel sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich und setzt sich zusammen aus unterschiedlichsten Geräten für die Dampfreinigung, die Fensterreinigung, das Wasch- und Staubsaugen, die Hartbodenreinigung und das Kehren.
Dampfreiniger
Die zuverlässige Reinigungslösung mit Tiefenwirkung. Dampfreiniger von Kärcher sind wahre Multitalente und lösen fast alle Reinigungsprobleme im Handumdrehen.
Akku-Fenstersauger
Der Akku-Fenstersauger von Kärcher – ein weltweit einzigartiges System zur Fensterreinigung – sorgt für schnelle und glasklare Reinigungsergebnisse.
Akku-Besen
Mit der innovativen Bürstenwechsel-Technologie sind die Akku-Besen von Kärcher ideal, um Teppiche und Hartböden schnell und komfortabel zu reinigen.
Staubsauger mit Wasserfilter
Für alle, die auf maximale Sauberkeit und frische Raumluft stehen, hat Kärcher jetzt den extra Frischekick: Der neue Staubsauger mit Wasserfilter.
Staubsauger
Der erste Staubsauger mit Köpfchen: Dank zahlreicher Komfort-Merkmale geht das Saugen mit Kärcher besonders schnell und leicht von der Hand.
Waschsauger
Die Waschsauger von Kärcher sind die idealen Helfer, wenn es um die porentiefe und gründliche Teppichreinigung geht - mit serienmäßigem Hartflächenaufsatz.
Hartbodenreiniger
Dieses Gerät von Kärcher reinigt alle Hartflächen im Wohnbereich, in der Küche oder im Bad ebenso kraftvoll wie schonend. Schmutzwasser wird sofort aufgesaugt.
Dampfbügelsystem
Der Dampfreiniger und der Bügeltisch bilden ein perfektes Team und bringen 50% Bügelzeitersparnis