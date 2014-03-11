Zu Hause im Leben.

Der Alltag kann manchmal ganz schön turbulent sein. Ganz gleich, ob alleine, zu zweit oder in der Großfamilie. Wir alle wollen das Leben genießen und gemeinsam viel Spaß haben – und gleichzeitig haben wir einen hohen Anspruch an hygienische Sauberkeit und eine schnelle, effiziente Reinigung, den es zu erfüllen gilt.

Mit über 75 Jahren Erfahrung und unserer hohen Reinigungskompetenz entwickeln wir nicht nur die beliebten gelben Kärcher Geräte, die rund ums Haus und im Garten längst zur Familie gehören – sondern ab sofort mit der neuen Homeline auch hochwertige Reinigungslösungen für den Familienalltag im Haus. Anspruchsvoll im Design und komfortabel in der Handhabung führen diese praktisch im Handumdrehen zu perfekten Reinigungsergebnissen.