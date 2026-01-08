Handkehrmaschine S 3 Twin 2-in-1
Die Kehrmaschine S 3 Twin 2-in-1 mit 650 mm Kehrbreite, 2 Standard-Seitenbesen und 2 speziellen Seitenbesen für feuchtes Kehrgut. Ideal für Flächen ab 40 m². Mit 16-l-Kehrbehälter.
Fünfmal schneller kehren als mit dem Besen: Die komfortable und rückenschonende S 3 Twin 2-in-1 macht’s möglich. Die effektive Kehrmaschine kommt mit ihrer kräftigen Kehrwalze und ihren beiden Seitenbesen auf eine Kehrbreite von insgesamt 650 Millimetern. Die S 3 Twin 2-in-1 enthält die Standard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut sowie 2 zusätzliche Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 16 Liter fassenden Kehrbehälter und überzeugt durch hervorragende Reinigungsergebnisse. Die robuste Kehrmaschine lässt sich leicht manövrieren und ist äußerst wendig. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Der 2-fach höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen und kann bei Bedarf komplett umgeklappt werden – für eine platzsparende, hochkante Aufbewahrung. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.
Merkmale und Vorteile
Zwei Paar SeitenbesenStandard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut plus Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut.
Randnahes KehrenGründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen.
Platzsparende VerstauungMit umgeklapptem Schubbügel kann die Kehrmaschine hochkant aufgestellt werden und verbraucht nur wenig Platz.
2-fach höhenverstellbarer Schubbügel
- Rückenschonend dank des höhenverstellbaren Schubbügels (1-mal ausziehbar, 2 Winkeleinstellungen).
Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters
- Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters.
Selbststehender Kehrgutbehälter
- Kehrgutbehälter ohne Schmutzkontakt entleeren.
Praktischer Tragegriff
- Dank des Tragegriffs kann die Kehrmaschine einfach getragen und verstaut werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)
|650
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|1800
|Gehäuse / Rahmen
|Kunststoff / Kunststoff
|Kehrgutbehälter (l)
|16
|Empfohlen ab Fläche (m²)
|40
|Farbe
|Gelb
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|10
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|690 x 670 x 930
Lieferumfang
- Seitenbesen: 2 Stück
- Seitenbesen für feuchtes Kehrgut: 2 Stück
Ausstattung
- Ergonomischer Schubbügel
- 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel
- Aufbewahrungsposition
- Selbststehender Kehrgutbehälter
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gehwege ums Haus
- Wege
- (Hof-)Einfahrten
- Keller
Zubehör
S 3 Twin 2-in-1 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.