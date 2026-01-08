Mähroboter RCX 4
Der RCX 4 Mähroboter mäht dank GPS, RTK und KI-Kamera kabellos und vollautomatisch. Mit Allradantrieb bewältigt dieser auch anspruchsvolles Gelände mühelos und schont den Rasen.
Der RCX 4 Mähroboter mäht Rasenflächen bis zu 1500 Quadratmeter kabellos und vollautomatisch. GPS, RTK-Antenne und KI-Kamera ermöglichen die Navigation ohne Begrenzungskabel. Die präzise Positionsbestimmung ermöglicht das Mähen in parallelen Bahnen und erledigt die Arbeit innerhalb kürzester Zeit. Hindernisse wie Bäume oder Igel werden intelligent erkannt und mit dem optimalen Abstand umfahren. Die Schnitthöhe lässt sich variabel zwischen 2 und 6 Zentimetern einstellen. Per App-Fernsteuerung oder KI-Oberflächenerkennung kartiert der Rasenmähroboter die Arbeitsflächen. Arbeitszonen und No-go-Zonen lassen sich einrichten. Individuelle Einstellungen zu Zeitplan, Fahrverhalten und vieles mehr lassen sich bequem per App vornehmen. Der Allradantrieb ermöglicht Steigungen bis zu 60 Prozent und eine besonders schonende Drehung, um den Rasen zu schützen. Alle Grundeinstellungen können am LCD-Display abgelesen und geändert werden.
Merkmale und Vorteile
Navigation durch GPS und RTK
- Es wird kein Begrenzungskabel benötigt, wodurch eine langwierige Installation oder aufwendiges Nacharbeiten erspart bleibt.
- Durch die Kommunikation mit Satelliten und der RTK-Antenne ist die Positionsbestimmung bis auf den Zentimeter genau, um präzise Arbeitsbereiche zu definieren.
- Die Kartierung der Mähfläche erfolgt ganz einfach per direkter Fernsteuerung des Mähroboters.
KI-Kamera
- Die 3D-Stereokamera erkennt Oberflächen wie Rasen oder Stein und kann so selbstständig die Kartierung des Mähbereichs vornehmen.
- Die KI-betriebene Kamera erkennt intelligent Objekte und passt das Fahrverhalten je nach Hindernis an. Bei Bäumen oder Büschen nähert sich der Mähroboter, bei Lebewesen hält er großen Abstand.
- Bei schwachem GPS-Signal unterstützt die Kamera bei der Navigation, damit der Mähroboter effizient und sicher fährt.
Paralleles Bahnenfahren
- Der Mähroboter fährt beim Mähen parallele Bahnen für eine maximale Effizienz. Der Abstand zwischen den Bahnen kann individuell eingestellt werden.
- Wenn Fahrspuren vermieden werden sollen, kann der Mähroboter seine Richtung nach jedem Mähvorgang ändern oder einen individuellen Winkel zum Mähen wählen.
Allradantrieb
- Der Mähroboter schafft es mit seinen 3 angetriebenen Rädern, Steigungen bis zu 60 % zu befahren und zu mähen.
- Bei unebenen Oberflächen kann sich der Mähroboter aus schwierigen Situationen selbst befreien.
- Dieser kann höhere Schwellen überfahren, um z. B. zwischen 2 unterschiedlich hohen Bereichen zu wechseln.
Sanfte Drehung
- Durch das Zusammenspiel der Räder mit dem 360° flexiblen Hinterrad dreht sich der Mähroboter sanft und rasenschonend.
Regensensor
- Der Mähroboter erkennt durch seinen Sensor, ob es regnet, und fährt dann in die Ladestation, bis der Rasen wieder trocken ist.
- Die Einstellung kann jedoch individuell angepasst werden, sodass das Gerät auch bei Regen fährt oder die Auszeit angepasst wird.
LCD-Display
- Durch das große LCD-Display kann jederzeit der Status des Mähroboters am Gerät abgelesen werden.
- Die Grundeinstellungen können über das Display direkt am Gerät vorgenommen werden.
Automatischer Zeitplan mit Multizonen
- Der Mähroboter erstellt je nach Fläche und Beschaffenheit einen individuellen Zeitplan, den dieser dann regelmäßig durchführt.
- Es können verschiedene Zonen angelegt werden, zwischen denen der Mähroboter eigenständig und gezielt wechseln kann.
- Der Zeitplan kann individuell angepasst werden, um z. B. zu einer bestimmten Tageszeit nicht auf eine bestimmte Mähzone zu fahren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung (m²)
|1500
|Mähwerk Typ
|Freischwingende Klingen
|Anzahl Klingen
|3
|Schnittbreite (cm)
|22
|Schnitthöhe (mm)
|20 / 60
|Steigfähigkeit (%)
|max. 60
|Mähanwendung
|Mulchen
|Navigationstechnologie
|GPS / RTK / KI-Kamera
|Kameratyp
|3D-Stereo
|Festlegung Mähbereich
|GPS-Eingrenzung / Graserkennung
|Schmalste Korridorbreite (cm)
|80
|Anzahl Mähzonen (Stück)
|max. 10
|Akkuladezeit (min)
|75
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|18
|Akkukapazität (Ah)
|5
|Ladestrom (A)
|3
|Schallleistungspegel (dB(A))
|60
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|680 x 420 x 275
|Mähdauer pro Akkuladung (min)
|90
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|31
Lieferumfang
- Ladestation
- RTK-Antenne
- Erdnägel zur Fixierung der Ladestation: 8 Stück
- Erdnägel zur Fixierung der RTK-Antenne: 4 Stück
- Schrauben zur Montage der RTK-Antenne: 4 Stück
- Mähklingen und Schrauben: 9 Stück
Ausstattung
- Navigationslogik: Systematische Bahnen
- No-Go-Zonen
- Kantenschnittfunktion
- Sensortechnologie: Optischer Sensor/ Regensensor/ Hebesensor/ Anti-Kippsensor/ Stoßsensor
- LoRa®
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Verbindung per Bluetooth
- Smart Services / Features in der App
- PIN-Code-Sperre
- Firmware-Update OTA
- Schwimmendes Mähdeck
- Allradantrieb
- Display
- Regenverzögerung
- Anzahl Räder: 3 Stück
- Tragegriff
- Diebstahlschutz
Zubehör
RCX 4 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.