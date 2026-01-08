Handheld Cleaner KHB 4-18 Plus Battery Set
Unkompliziertes Saubermachen mit dem handgehaltenen Druckreiniger: durch Falttank und Ansaugschlauch absolut mobil einsetzbar und inklusive 18-V-Wechselakku und Ladegerät.
Saubermachen leicht gemacht: Der handliche und kompakte Druckreiniger kann ohne lange Vorbereitungszeit direkt für die Reinigung zwischendurch eingesetzt werden. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Gartenmöbel, Spielzeuge, Mülltonnen und viele weitere Gegenstände und Oberflächen im Handumdrehen von Schmutz befreit. Inklusive Falttank und Ansaugschlauch absolut mobil einsetzbar. Das breite Angebot an optional erhältlichen Zubehören wie Schaumdüse, Waschbürste und 5-in-1-Düse ermöglicht weitere Anwendungen. Mit dabei ist auch ein 18-Volt-Wechselakku sowie ein Ladegerät.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuReal Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck21 bar Druck für eine effiziente, mobile und einfache Reinigung zwischendurch. Einfach austauschbare Quick Connect-Düsen. Flachstrahldüse für schonende Reinigung im Lieferumfang enthalten.
Leichtes und kompaktes GerätedesignMaximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Reinigung. Handgehaltener Akku-Mitteldruckreiniger für die Reinigung zwischendurch. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Ansaugschlauchs unabhängig vom Wasseranschluss.
Zubehör für vielseitige Anwendungen
- Für Treppen und kleinere Flächen: der PS 20 Handheld.
- Das MJ 24 Handheld vereint 5 Düsen in einem Strahlrohr – zum Reinigen und Bewässern.
- Für schwer erreichbare Stellen: das 360°-Gelenk des VJ 24 Handheld.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|21
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Fördermenge (l/h)
|max. 170
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|14 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|300
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|292 x 89 x 228
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
- faltbarer Wassertank
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Strahlrohr: Lang
- Flachstrahldüse
- Integrierter Wasserfilter
- Gerätefilter
- SH 5 Saugschlauch
Anwendungsgebiete
- Blumenkübel
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Mülltonnen
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Fahrräder
- Zäune
- Gartenspielzeug
