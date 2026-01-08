Mobile Outdoor Cleaner OC 4
Der kompakte Druckreiniger mit Lithium-Ionen-Akku und Wassertank für mobiles Reinigen ohne Strom- und Wasseranschluss – optimale Reinigungsleistung für viele Anwendungen.
Kompakt und mobil: Der OC 4 ist der Kärcher Akku-Druckreiniger für alle, die eine Reinigungslösung für unterwegs benötigen. Dank des integrierten Lithium-Ionen-Akkus und großem, 8 Liter fassendem Wassertank kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschlüssen gereinigt werden, einfach Wasser einfüllen und loslegen. Dank der Kärcher Düsentechnologie ist eine schonende und zugleich effektive Reinigung möglich. Ob auf dem Campingplatz, nach der Fahrradtour, der schlammigen Wanderung oder im heimischen Garten – der OC 4 ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch bei einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben. Eine LED-Leuchte informiert dabei über den aktuellen Ladezustand des Akkus und die verbleibende Energie. Minimaler Platzverbrauch – für die Lagerung können das Gerät oder die Zubehöre komplett im leeren Wassertank platzsparend verstaut werden. Der 2,8 Meter lange Spiralschlauch ermöglicht flexibles Arbeiten mit einem großen Bewegungsradius. Dank Sprühpistole mit Einrastfunktion wird komfortabel ohne Kraftaufwand gereinigt. Für noch mehr Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten ist eine Vielzahl an Zubehören optional erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Mobiles ReinigenMit dem 8 l fassenden Wassertank und dem integrierten Akku kann unterwegs ganz einfach und mobil gereinigt werden – auch ohne Wasser- und Stromanschluss. Der entnehmbare Tank kann einfach am Wasserhahn oder an anderen Wasserquellen befüllt und, dank des auslaufsicheren Verschlusses, sorgenfrei, z. B. im Kofferraum, transportiert werden. Flexibel einsetzbar für viele unterschiedliche Reinigungsaufgaben, z. B. für Fahrräder, Garten- und Camping-Equipment, Hunde oder Kinderwagen.
Integrierter Lithium-Ionen-AkkuMit einer Akkuladung kann bis zu 22 Minuten gearbeitet werden, Zeit genug, um mehrere verschmutzte Objekte, wie Fahrräder oder Gartenmöbel, gründlich zu reinigen. Die LED-Leuchte informiert über den aktuellen Ladezustand des Akkus. Die USB-Typ-C-Ladebuchse ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank.
Durchdachtes AufbewahrungskonzeptMinimaler Platzverbrauch bei Transport und Lagerung – das Gerät lässt sich inklusive Schlauch und Pistole komplett im leeren Wassertank verstauen. Alternativ können die optional erhältlichen Zubehörtaschen im Tank platziert werden. Einfach zu transportieren und platzsparend aufzubewahren.
Effektiver und schonender Niederdruck
- Dank der effizienten Kärcher Düsentechnologie reinigt der Druckreiniger schonend und wassersparend. Verschmutzungen werden sehr effektiv entfernt.
- Ideal, um empfindliche Objekte wie Lager, Dichtungen oder Naben am Fahrrad zu schützen.
- Zuverlässige und präzise Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen.
Einfache und komfortable Handhabung
- Kein aufwendiges Aufrüsten nötig. Einfach Wasser einfüllen und sofort loslegen.
- Die Feststellfunktion an der Pistole ermöglicht kontinuierliches Sprühen ohne Kraftaufwand.
- Der 2,8 m lange Spiralschlauch bietet einen weiten Bewegungsradius.
Große Zubehörauswahl
- Umfangreiches Zubehör für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten optional erhältlich.
- Das passende Zubehör für jede Reinigungsaufgabe (ob Fahrrad, Outdoor-Equipment, Gartenmöbel, Hund oder vieles mehr).
Spezifikationen
Technische Daten
|Druckbereich
|Niederdruck
|Fördermenge (l/min)
|max. 2
|Akku-Gerät
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkulaufzeit (min)
|max. 22
|Akkuladezeit (h)
|3,5
|Farbe
|Grau
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Lieferumfang
- Ladegerät: 5 V / 2 A USB-C Ladekabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
- Flachstrahldüse
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Wassertankvolumen: 8 l
- Schlauchlänge: 2.8 m
- Schlauchtyp: Spiralschlauch Niederdruck
- Integrierter Wasserfilter
- Druckpistole: Niederdruckpistole
- Gerätefilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Haustiere / Hunde
- Schuhe / Wanderschuhe
- Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
- Kinderwagen / Buggy
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Blumenkübel
Zubehör
Reinigungsmittel
OC 4 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.