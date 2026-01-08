Mobile Outdoor Cleaner OC 6-18 Premium
Mobiler Akku-Mitteldruckreiniger, ideal für die Zwischenreinigung ohne Strom- oder Wasseranschluss. 18-V-Wechselakku, Ladegerät und Ansaugschlauch separat erhältlich. Mit Home & Garden App.
Kompakt, mobil und unabhängig vom Strom- oder Wasseranschluss reinigen – der Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium ist ideal für die schnelle Zwischenreinigung unterwegs oder rund ums Haus. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Fahrräder, Camping- oder Gartenmöbel, Spielzeug und vieles mehr schnell von lästigem Schmutz befreit. Der 12 Liter fassende Wasser Trolley mit ausziehbarem Teleskopgriff dient als fahrbarer Unterbau für den Akku-Mitteldruckreiniger. Ist ein Wasseranschluss vorhanden, lässt sich das Gerät auch ohne Tank betreiben. Mit einem separat erhältlichen Ansaugschlauch kann Wasser aus Brunnen, Eimern oder natürlichen Gewässern genutzt werden. Druckpistole und Strahlrohr lassen sich zum Transport am Tank fixieren. Das umfangreiche Zubehörangebot macht den OC 6-18 Premium noch vielseitiger: So sind beispielsweise eine Schaumdüse oder eine Waschbürste separat erhältlich. Der Wechselakku (nicht im Lieferumfang enthalten) kann in allen Akkugeräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform eingesetzt werden. Das LCD-Display des Akkus zeigt mit Real Time Technology die verbleibende Kapazität an. Mit Home & Garden App für praktische Tipps zum Gerät und zur Anwendung.
Merkmale und Vorteile
Autarke und mobile Reinigung
- Der 12 Liter fassende Wassertrolley ermöglicht unabhängige Reinigung unterwegs. Das Wasser reicht für 3 bis 5 stärker verschmutzte Fahrräder oder mehrere Objekte wie z. B. Garten-/Campingstühle.
- Der Tank kann an jedem Wasserhahn befüllt werden und ist dank Schraubverschluss auslaufsicher.
- Unabhängig vom Stromanschluss dank Akkutechnologie (Akku separat erhältlich).
Optimale Mobilität dank Rädern und ergonomischer Griffhöhe.
- Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zum Verstauen wieder zurückschieben.
- Große Räder für den sicheren und komfortablen Transport auf unwegsamem Gelände oder auf Gartenwegen.
Praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Schlauch, Pistole und Strahlrohr lassen sich einfach, platzsparend und sicher am Gerät verstauen.
- Das Zubehörfach an der Rückseite des Wassertrolleys bietet Platz für weitere Zubehöre.
- Alle Zubehöre sind auch unterwegs jederzeit griffbereit.
Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck
- Bis zu 24 bar Wasserdruck für die effiziente und gründliche Reinigung zwischendurch.
- Reinigt auch sensible Oberflächen sicher und zuverlässig.
18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku (nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten)
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Home & Garden App
- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|max. 24
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Fördermenge (l/h)
|max. 200
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Farbe
|Grau
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|349 x 321 x 586
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Flachstrahldüse
- Integrierter Wasserfilter
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
- Räder
- Teleskopgriff
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Wassertankvolumen: 12 l
- Schlauchtyp: Flexschlauch Mitteldruck
- Druckpistole: Mitteldruckpistole
- Strahlrohr: Kurz und lang
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Blumenkübel
- Felgen
- Mülltonnen
- Jalousien / Rollläden
- Gartenspielzeug
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte die mit dem Akku zusammenpassen
OC 6-18 Premium Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.