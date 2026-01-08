Handheld Cleaner OC Handheld Compact
Der Mitteldruckreiniger OC Handheld Compact mit Lithium-Ionen-Akku, faltbarem Griff und Ansaugschlauch für vielseitiges mobiles Reinigen, unabhängig von Strom- und Wasseranschluss.
Der OC Handheld Compact ist ein kompakter, handgehaltener Mitteldruckreiniger für die flexible, mobile Anwendung. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und dem 5-Meter-Ansaugschlauch für externe Wasserquellen kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschluss gereinigt werden – ideal für unterwegs und ums Haus. Das leichte, innovative Design mit einklappbarem Griff ermöglicht eine platzsparende Lagerung und den einfachen Transport. Mit der 2-stufigen Druckverstellung kann der Druck zwischen circa 6 und 15 bar angepasst werden, optimal für die Reinigung sensibler Oberflächen oder der Verlängerung der Akkulaufzeit auf bis zu 30 Minuten. Eine LED-Anzeige informiert dabei über Modus und Akkulaufzeit. Das 4-in-1 Multi Jet erlaubt den schnellen Wechsel zwischen 4 Strahlarten, während die Kärcher Düsentechnologie eine schonende und effektive Reinigung gewährleistet. Reinigungsmittel kann hierfür mit der dafür vorgesehenen Düse ausgebracht werden. Perfekt für schnelle, unkomplizierte Einsätze ohne aufwendiges Aufrüsten, ob beim Camping, nach Rad- oder Wandertouren oder im Garten. Der Akku ist per USB-C aufladbar. Eine Kompatibilität mit Gartenschlauchanschlüssen besteht nicht.
Merkmale und Vorteile
Mobile ReinigungMit dem beigelegten Ansaugschlauch und dem integrierten Akku kann unterwegs ganz einfach gereinigt werden – unabhängig von Wasser- und Stromanschluss (nicht kompatibel mit Gartenschlauchanschluss). Flexibel einsetzbar für viele unterschiedliche Reinigungsaufgaben, z. B. für Fahrräder, Garten- und Camping-Equipment, Hunde oder Spot-Reinigung am Auto. Die USB-Typ-C-Ladebuchse am Gerät ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank.
Druckverstellung mit LED-IndikationJe nach Reinigungsaufgabe kann zwischen Max (15 bar) und eco!Mode¹⁾ (ca. 6 bar) gewechselt werden. Ideal für sensitive Oberflächen oder eine Verlängerung der Akkulaufzeit auf bis zu 30 min. Die LED-Leuchte informiert über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
Leichtes und kompaktes GerätedesignMinimaler Platzverbrauch bei Transport und Lagerung – das innovative Gerätedesign ermöglicht es, den Griff nach der Anwendung einzuklappen. Dadurch hat der OC Handheld Compact ein minimales Packmaß. Dank des leichten und minimalistischen Gerätedesigns ist das Gerät einfach in der Handhabung und liegt auch bei längeren Einsätzen bequem in der Hand.
Effektiver und schonender Mitteldruck
- Dank der effizienten Kärcher Düsentechnologie und des 4-in-1 Multi Jet reinigt der Druckreiniger schonend und wassersparend. Verschmutzungen werden sehr effektiv entfernt.
- Ideal, um empfindliche Objekte wie Lager, Dichtungen oder Naben am Fahrrad schonend zu reinigen.
- Zuverlässige und präzise Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen.
Umfangreiches Zubehör
- Das Multi Jet vereint 4 Strahlarten in einer einzigen Düse, die sich bequem durch Drehen am Düsenkopf einstellen lassen.
- Der Saugschlauch ermöglicht es, Wasser von externen Wasserquellen, wie einem Kanister, einem Eimer oder einem Bach, zu nutzen. Maximale Bewegungsfreiheit dank 5 m Länge.
- Die Reinigungsmitteldüse ermöglicht es, Reinigungsmittel einfach und großflächig aufzutragen für eine noch effektivere Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Druck (bar)
|max. 15
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Fördermenge (l/h)
|150
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|7,2
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / 12 eco!efficiency-Modus: / 30
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (h)
|3
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ In der eco!Mode-Einstellung ist der Wasserverbrauch durchschnittlich um 24 % und der Energieverbrauch durchschnittlich um 54 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (Max-Mode) reduziert.
Lieferumfang
- Ladegerät: 5 V / 2 A USB Kabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
- Multi Jet 4-in-1
- Saugschlauch
- Reinigungsmittel-Flasche
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Integrierter Wasserfilter
- Faltbarer Griff
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Haustiere / Hunde
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
- Kinderwagen / Buggy
- Mülltonnen
- Motorräder und -roller
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Jalousien / Rollläden
