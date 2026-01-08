Fasspumpe BP 1 Barrel
BP 1 Barrel - die innovative Fasspumpe mit direktem Ein-/Ausschalter an der Fassrandbefestigung. Zur cleveren Bewässerung mit nährstoffreichem Regenwasser. Spart Trinkwasser und Geld.
Die Fasspumpe BP 1 Barrel ist der perfekte Gießkannenersatz. Mit ihr wird die Bewässerung zum Kinderspiel und das Tragen schwerer Gießkannen hat sich erledigt. Doch nicht nur der Rücken wird geschont. Auch der Geldbeutel kommt mit dieser Bewässerungspumpe bestens weg. Dank kostenlosem, nährstoffreichem Regenwasser aus der Regentonne, wird teures Trinkwasser gespart. Die innovative Fassrandbefestigung sorgt für perfekten Halt und gewährleistet eine effektive Gartenbewässerung, die sich auszahlt. Zudem befindet sich an der Fassrandhalterung ein integrierter Ein-/Ausschalter mit dem sich die Pumpe bequem, zeit- und energiesparend ein- und auch wieder ausschalten lässt. Schwimmt der Schwimmerschalter im Wasser, regelt er die Pumpenaktivität je nach Wasserstand und schützt sie vor Trockenlauf. Dank des flexiblen Schlauchs an der Fassrandbefestigung lässt sich die Pumpe auf jede Fasshöhe individuell einstellen.
Merkmale und Vorteile
Flexible FassrandbefestigungPerfekter Halt an jedem Fass dank höchster Passgenauigkeit.
Integrierter Ein-/Ausschalter im SchwimmerschalterFür eine komfortable Bedienung der Pumpe direkt an der Halterung.
Integrierter VorfilterSchützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit die Lebensdauer und Funktionssicherheit.
Verstellbare Schlauchlänge
- Perfekte Anpassung auf verschiedene Fasstiefen.
Schwimmerschalter
- Zur wasserstandsabhängigen Regelung der Pumpenaktivität sowie zum Schutz vor Trockenlauf.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|400
|Fördermenge max. (l/h)
|< 3800
|Förderhöhe (m)
|11
|Druck (bar)
|max. 1,1
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|135 x 170 x 520
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Befestigungsmöglichkeit
- Längenverstellbarer Schlauch
- Inklusive Vorfilter
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Regulier- und Absperrventil
- Einfache Definition der Schalthöhe: Ja
- Schwimmerschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern
Zubehör
BP 1 Barrel Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.