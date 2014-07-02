Die passende Pumpe finden.

Spätestens der Blick auf die Wasserrechnung lässt Hausbesitzer zu der Erkenntnis gelangen, dass unser Trinkwasser immer wertvoller wird. Warum also nicht preiswertes Wasser aus alternativen Quellen schöpfen? Mit den druckerzeugenden Pumpen von Kärcher lässt sich Regen- oder Brunnenwasser bestens für die Waschmaschine, die WC-Spülung oder die Gartenbewässerung einsetzen. Kärcher bietet für jeden Einsatzzweck die passende Pumpenlösung.

Druckerzeugende Pumpen im Überblick:

Wenn es rein um die Gartenbewässerung geht, sind die Pumpen BP Barrel und BP Garden von Kärcher die ideale Einstiegslösung. Die Fasspumpe BP Barrel ermöglicht eine komfortable Bewässerung direkt aus dem Regenfass und erspart Pflanzenfreunden das lästige Hantieren mit schweren Gießkannen. Die Pumpen BP Garden zeichnen sich durch eine höhere Leistung aus, so dass beispielsweise auch Sprinkler angeschlossen werden können.

Die Tauchdruckpumpe BP Cistern kommt bei Zisternen, Fässern oder breiten Brunnenschächten zum Einsatz. Die Pumpe arbeitet unter Wasser und schaltet automatisch ab, sobald der Wasserstand zu niedrig wird. Haupteinsatzgebiet ist die Gartenbewässerung.

Auch die Pumpen der Baureihe BP Deep Well werden direkt im Wasser installiert. Die schmalen Abmessungen und der höhere Arbeitsdruck machen die Pumpen zur idealen Lösung für schmale Tiefbrunnen. Ausgestattet mit einem zusätzlichen Druckschalter können die Pumpen auch für die Hauswasserversorgung genutzt werden.

Die Haus- & Gartenpumpen der Reihe BP Home & Garden bieten zusätzlichen Komfort, da sie sich bei Wasserbedarf automatisch ein- und ausschalten. Damit eignen sie sich sowohl für Garteneinsätze als auch für Anwendungen innerhalb des Hauses. Sie lassen sich perfekt zur Versorgung von Waschmaschinen oder WC-Spülungen im Haus einsetzen – zum Beispiel in Verbindung mit einer Zisterne. Daneben stellt der konstante Betriebsdruck der Pumpen auch eine zuverlässige Gartenbewässerung sicher.

Die leistungsstarken Hauswasserwerke BP Home mit integriertem Druckausgleichsbehälter pumpen Brauchwasser vollautomatisch, druckvoll und zuverlässig dorthin, wo es genutzt werden kann – zum Beispiel zur Versorgung der Waschmaschine oder des WCs.