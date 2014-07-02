Druckerzeugende Pumpen
Die druckerzeugenden Pumpen von Kärcher bieten ideale Voraussetzungen zur Versorgung von Haus und Garten mit Brunnen-, Grund- oder Regenwasser. Mit der Kärcher Gartenpumpe BP Garden lässt sich der Garten bequem und günstig mit Wasser für die Bewässerung versorgen. Die Fasspumpe BP Barrel, die Zisternenpumpe BP Cistern und die Tiefbrunnenpumpe BP Deep Well finden ihren Einsatz direkt im Wasser.
Akku-Fasspumpe
Komfortables und ökonomisches Bewässern: Durch die flexible Akku-Fasspumpe nutzen Sie aufgefangenes Regenwasser ganz komfortabel – ohne separaten Wasser- oder Stromanschluss.
Anwendungsgebiete
Die passende Pumpe finden.
Spätestens der Blick auf die Wasserrechnung lässt Hausbesitzer zu der Erkenntnis gelangen, dass unser Trinkwasser immer wertvoller wird. Warum also nicht preiswertes Wasser aus alternativen Quellen schöpfen? Mit den druckerzeugenden Pumpen von Kärcher lässt sich Regen- oder Brunnenwasser bestens für die Waschmaschine, die WC-Spülung oder die Gartenbewässerung einsetzen. Kärcher bietet für jeden Einsatzzweck die passende Pumpenlösung.
Druckerzeugende Pumpen im Überblick:
Wenn es rein um die Gartenbewässerung geht, sind die Pumpen BP Barrel und BP Garden von Kärcher die ideale Einstiegslösung. Die Fasspumpe BP Barrel ermöglicht eine komfortable Bewässerung direkt aus dem Regenfass und erspart Pflanzenfreunden das lästige Hantieren mit schweren Gießkannen. Die Pumpen BP Garden zeichnen sich durch eine höhere Leistung aus, so dass beispielsweise auch Sprinkler angeschlossen werden können.
Die Tauchdruckpumpe BP Cistern kommt bei Zisternen, Fässern oder breiten Brunnenschächten zum Einsatz. Die Pumpe arbeitet unter Wasser und schaltet automatisch ab, sobald der Wasserstand zu niedrig wird. Haupteinsatzgebiet ist die Gartenbewässerung.
Auch die Pumpen der Baureihe BP Deep Well werden direkt im Wasser installiert. Die schmalen Abmessungen und der höhere Arbeitsdruck machen die Pumpen zur idealen Lösung für schmale Tiefbrunnen. Ausgestattet mit einem zusätzlichen Druckschalter können die Pumpen auch für die Hauswasserversorgung genutzt werden.
Die Haus- & Gartenpumpen der Reihe BP Home & Garden bieten zusätzlichen Komfort, da sie sich bei Wasserbedarf automatisch ein- und ausschalten. Damit eignen sie sich sowohl für Garteneinsätze als auch für Anwendungen innerhalb des Hauses. Sie lassen sich perfekt zur Versorgung von Waschmaschinen oder WC-Spülungen im Haus einsetzen – zum Beispiel in Verbindung mit einer Zisterne. Daneben stellt der konstante Betriebsdruck der Pumpen auch eine zuverlässige Gartenbewässerung sicher.
Die leistungsstarken Hauswasserwerke BP Home mit integriertem Druckausgleichsbehälter pumpen Brauchwasser vollautomatisch, druckvoll und zuverlässig dorthin, wo es genutzt werden kann – zum Beispiel zur Versorgung der Waschmaschine oder des WCs.
Berechnung der Pumpenleistung
So ermitteln Sie die passende Pumpe:
1. Zeichnen Sie die für den verwendeten Schlauch (1/2" oder 3/4") passende Funktionskurve in das Diagramm mit den Pumpenkennlinien ein. Beginnen Sie bei der gewünschten Förderhöhe Ihrer Anwendung (im Beispieldiagramm: 5 m).
2. Definieren Sie den Verbrauchswert Ihrer Anwendung (in unserem Beispiel: 1000 l/h bei 2 bar). Um den Betriebspunkt der Anwendung zu ermitteln, legen Sie zuerst den Startpunkt beim Verbrauchswert auf der Funktionskurve des verwendeten Schlauchs fest (siehe Startpunkte im Beispiel).
3. Rechnen Sie nun den Betriebsdruck Ihrer Anwendung in die Förderhöhe um (1 bar = 10 m). Addieren Sie die Förderhöhe zu Ihrem Startpunkt hinzu und zeichnen Sie den daraus ermittelten Betriebspunkt Ihrer Anwendung ein.
Die Pumpenkennlinie oberhalb des Betriebspunkts zeigt Ihnen die ideale Pumpe für Ihre Anwendung an. In unserem Beispiel eignet sich bei Verwendung eines 3/4"-Schlauchs idealerweise die BP 3 Home & Garden und bei Verwendung eines 1/2"-Schlauchs die BP 5 Home & Garden. Für mehr Leistungsreserven wählen Sie bitte immer die nächstgrößere Pumpe aus.
Jeder Verbraucher/jede Anwendung benötigt einen bestimmten Betriebspunkt. Zur Ermittlung folgende Orientierungsbeispiele (Daten variieren je nach Förderhöhe, Leitungs-/Schlauchquerschnitt):
- Sprinkler: ca. 1000 l/h bei 2 bar (20 m Förderhöhe)
- Spritze: ca. 750 l/h bei 2 bar (20 m Förderhöhe)
- Toilettenspülung: ca. 400 l/h bei Mindestdruck von 0,5 bar (besser 1 bar [10 m Förderhöhe])
- Waschmaschine: ca. 800 l/h bei Mindestdruck von 0,5 bar (besser 1 bar [10 m Förderhöhe])
Garantieverlängerung
Verlängern Sie hier die Garantie für Ihre BP Garden, BP Home & Garden sowie SP Dirt und Flat auf 5 Jahre!
Zubehör
Mit dem passenden Kärcher Zubehör lassen sich die Pumpen schnell und einfach in Betrieb nehmen. Vakuumfeste Spiralschläuche, Sauggarnituren, Vorfilter, Anschlüsse, Trockenlaufsicherung und elektronische Druckschalter – das umfassende Zubehörsortiment sorgt dafür, dass sich jede Aufgabe in Haus und Garten optimal gestalten lässt. So kann Wasser aus alternativen Wasserquellen effizient eingesetzt und individuell sowie ressourcenschonend genutzt werden.
Passgenau und sicher
Die vakuumfesten Spiralschläuche zum Anschluss an Kärcher Pumpen gibt es als fertige Sets oder als Meterware zur individuellen Anpassung.
Bestens verbunden
Mit Adaptern und Anschlüssen von Kärcher lassen sich die Schläuche problemlos und sicher an die jeweilige Pumpe anschließen.
Optimaler Schutz
Filter schützen die Pumpen vor Verschmutzung und Verstopfung und sorgen für uneingeschränkte Leistungsfähigkeit. Kärcher bietet für jede Anwendung den passenden Filter.
Perfekt ausgestattet
Passendes Zubehör von der Trockenlaufsicherung bis hin zum Druckausgleichsschlauch gewährleistet einen komfortablen und betriebssicheren Gebrauch.
Das passende Zubehör für Ihre Pumpe finden Sie direkt auf der Produktseite.