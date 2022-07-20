STARKE LEISTUNG FÜR KLEIN UND GROSS.

Die neuen kabellosen Akku-Staubsauger machen nicht nur optisch eine gute Figur. Ihr durchdachtes ergonomisches Design sorgt für angenehmeres Staubsaugen und selbst unter Möbeln für makellose Sauberkeit. Für Dauerbetrieb nutzen Sie einfach die Feststelltaste und sparen sich damit das dauerhafte Drücken der Powertaste. Apropos sparen: Durch das beutellose System entfällt natürlich auch das ständige Nachkaufen teurer Staubbeutel. Und anstatt die fummelig aus- und einzubauen, entleeren Sie den Staubfilter lässig per Knopfdruck. Kleinere Haushalte reinigen Sie ebenso kabel- wie mühelos mit dem VC 4 Cordless myHome. Bei mehr Wohnfläche ist der VC 6 Cordless ourFamily die richtige Wahl. Sein noch kraftvollerer bürstenloser Motor und die LED-Beleuchtung an der Bodendüse unterstützen Sie bis zu 50 Minuten lang dabei, Ihre vier Wände wieder absolut WOW zu machen.

Alle, die auf maximalen Komfort und innovative Technik setzen, entscheiden sich für den VC 7 Cordless yourMax. Mit seinem innovativen Dust Sensor wird das Staubsaugen noch müheloser und effizienter. Die automatische Stauberkennung und Leistungsregulierung ermöglicht eine noch längere Laufzeit von bis zu 60 Minuten.