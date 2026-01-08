Staubsauger VC 2
Ideal für die praktische Reinigung von Wohnungen und kleineren Häusern: der kompakte und einfach zu bedienende VC 2-Staubsauger mit Beutel.
Der VC 2 von Kärcher überzeugt mit einem hygienischen und komfortablen Filtersystem: Volle Beutel können ganz bequem ohne Schmutzkontakt entsorgt werden. Der kompakte Staubsauger lässt sich besonders gut in Wohnungen oder kleineren Häusern einsetzen. Ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen oder dank Fugendüse und Möbelpinsel auch für die Reinigung von schmalen Zwischenräumen und sensiblen Oberflächen geeignet. Ein weiterer Pluspunkt des VC 2 ist sein HEPA-Hygienefilter, der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen oder andere allergieauslösende Partikel filtert. Für zusätzlichen Komfort beim Arbeiten sorgen ein integriertes Zubehörfach, eine Leistungsregulierung am Gerät und eine praktische Parkposition.
Merkmale und Vorteile
Leicht bedienbares FilterbeutelsystemEinfach zu entsorgen. Kein Schmutzkontakt.
ZubehöraufbewahrungZubehör kann ordentlich am Gerät verstaut werden. Düsen sind somit immer griffbereit.
Abnehmbare BodendüseAufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.
Parkposition
- Schnelle und sichere Geräteabstellung bei Arbeitsunterbrechungen.
HEPA 13-Filter
- Filtert zuverlässig feinsten Schmutz wie bspw. Pollen und andere allergieauslösende Partikel.
- Saubere Abluft – für ein gesundes Wohnklima.
Spezifikationen
Technische Daten
|Aufnahmeleistung (W)
|700
|Aktionsradius (m)
|7,5
|Filterbeutelvolumen (l)
|2,8
|Schalldruckpegel (dB(A))
|76
|Schallleistungspegel (dB(A))
|76
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|435 x 288 x 249
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.5 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Teleskopsaugrohr, Material: Metall
- Filterbeutel: Vlies
- HEPA-Filtertyp: HEPA 13-Filter
- Bodendüse
- Fugendüse
- Möbelpinsel
Ausstattung
- Umschaltbare Trockensaugdüse
- Praktische Parkposition
- Automatische Kabelaufwicklung
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Teppiche
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Sensible Oberflächen
Zubehör
VC 2 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.