Staubsauger VC 3
Erspart den Wechsel und Nachkauf von Filterbeuteln: der VC 3 Premium-Staubsauger mit Multizyklonen-Technologie und transparentem, auswaschbarem Schmutzbehälter.
Der kompakte Schlittensauger VC 3 mit Multizyklonen-Technologie ermöglicht das Saugen ganz ohne Filterbeutel. Dies erspart den Wechsel und Nachkauf teurer Filterbeutel. Sein transparenter Schmutzbehälter zeigt außerdem auf einen Blick, wann er geleert werden muss. Zudem entstehen dank des beutellosen Systems keine unangenehmen Gerüche, was nicht nur Allergiker freut. Aufgrund seiner kompakten Größe eignet sich der VC 3 perfekt für vielseitige Einsätze in Wohnungen und kleineren Häusern. Nicht nur Hartböden und Teppiche werden gründlich gereinigt, sondern dank Fugendüse und Möbelpinsel auch schmale Zwischenräume und empfindliche Oberflächen. Weitere Ausstattungsmerkmale des Staubsaugers sind der integrierte HEPA-Hygienefilter, der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen und andere allergieauslösende Partikel filtert, sowie die praktische Parkposition.
Merkmale und Vorteile
Multizyklonen-TechnologieErspart den teuren Nachkauf und lästigen Austausch von Filterbeuteln. Der Schmutzbehälter lässt sich einfach mit Wasser auswaschen.
HEPA 13-FilterFiltert zuverlässig feinsten Schmutz wie bspw. Pollen und andere allergieauslösende Partikel. Saubere Abluft – für ein gesundes Wohnklima.
Abnehmbare BodendüseAufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.
Parkposition
- Schnelle und sichere Geräteabstellung bei Arbeitsunterbrechungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Aufnahmeleistung (W)
|700
|Schmutzbehältervolumen (l)
|0,9
|Schallleistungspegel (dB(A))
|76
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.5 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Teleskopsaugrohr, Material: Metall
- HEPA-Filtertyp: HEPA 13-Filter
- Bodendüse
- Fugendüse
- Möbelpinsel
Ausstattung
- Umschaltbare Trockensaugdüse
- Praktische Parkposition
- Automatische Kabelaufwicklung
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Teppiche
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Sensible Oberflächen
Zubehör
