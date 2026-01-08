Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome
Müheloses Saugen, durch geringes Gewicht: Der VC 4 Cordless myHome sorgt für müheloses Saugen in kleinen Haushalten.
Maximale Bewegungsfreiheit trifft auf maximalen Komfort: Der kabellose Staubsauger VC 4 Cordless myHome mit einer Laufzeit von bis zu 30 Minuten erspart das Hinterherziehen eines großen Gehäuses. Mit den vielen intelligenten Features wird das Staubsaugen zum Erlebnis: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, angenehme Lautstärke, ergonomisches Design und eine aktive Bodendüse, die eine zuverlässige Schmutzaufnahme auf Hartböden und Teppichen garantiert. Durch den komfortablen Caps Lock entfällt das permanente Drücken der Powertaste. Dank eines sorgsam durchdachten Designs gelangt man auch an schwer erreichbare Stellen, wie unter anderem entlang des Sofas oder unter Möbelstücken.
Merkmale und Vorteile
Optimal abgestimmte TechnikLeistungsfähiger 21,6 V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 30 min im Normalmodus.
2-stufige LeistungsregulierungAusreichend Laufzeit für die Reinigung kleiner Wohnungen. Optionaler Boost-Modus. Bis zu 18 min Laufzeit in der höchsten Leistungsstufe.
Einfache BedienbarkeitJe nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.
Durchdachtes Filtersystem
- 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und Schwammfilter.
- Kein Nachkauf von Filterbeuteln erforderlich.
- Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
Aktive Bodendüse
- Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle.
- Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen.
- Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln.
Einfaches Verstauen des Akku-Staubsaugers
- Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden.
- Platzsparend und sofort einsatzfähig.
- Komfortables Aufladen durch festen Stellplatz.
Vielseitiger Einsatz
- Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|650
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|21,6
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / ca. 30 Boost-Modus: / ca. 18
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|345
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Lieferumfang
- Akku: 21,6 V / 2,5 Ah Akku (1 Stück)
- Schaumstofffilter
- Lufteinlassfilter: 1 Stück
- Universal Bodendüse
- Fugendüse
- Polsterdüse und Möbelpinsel (2-in-1)
- Saugrohr: Kunststoff
- Kleine Wandhalterung
Ausstattung
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Videos
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Textile Oberflächen
- Treppen
Zubehör
VC 4 Cordless myHome Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.