Saugroboter mit Wischfunktion RCV 5
Der RCV 5 saugt und wischt vollkommen autonom mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Ausgestattet mit präziser LiDAR-Navigation, Dual-Laser-System und Kamera werden Hindernisse mühelos umfahren.
Der smarte Reinigungsroboter RCV 5 macht Hartböden und niederflorige Teppiche selbstständig systematisch sauber. Trockener Schmutz wird durch die rotierende Bürste, den Seitenbesen für die Kanten und das Gebläse in den eingebauten Schmutzbehälter befördert. Der Ultraschallsensor erkennt Teppiche, die mit der Auto-Boost-Funktion bei maximaler Saugleistung noch besser gereinigt werden. Der RCV 5 kann nicht nur saugen, sondern auch nass wischen. Im Wischmodus werden Teppiche automatisch nicht befahren. Per App-Steuerung geht der RCV 5 auf Erkundungstour und erstellt per Umfelderfassung (LiDAR) automatisch eine Karte der Räume. Für jeden Raum können individuelle Reinigungsparameter festgelegt werden, etwa wo gesaugt, gewischt oder nicht gereinigt werden soll. Dank Dual-Laser-System mit Kamera erkennt und umkurvt das Spitzenmodell RCV 5 auch flache Hindernisse wie Kabel, Socken oder Schuhe. Zusätzliche Sensoren verhindern das Abstürzen an zum Beispiel Treppenabsätzen. Zur Reinigung wird der RCV 5 bequem per App, voreingestelltem individuellem Zeitplan oder Knopfdruck am Gerät gestartet. Benötigt der Reinigungsroboter Hilfe, teilt er das in vielen Situationen per Sprachausgabe mit.
Merkmale und Vorteile
Nass wischenFür noch bessere Reinigungsergebnisse kann der RCV 5 auch feucht wischen. Bei Bedarf wird die Wischeinheit inkl. Mikrofasertuch eingesetzt, der Frischwassertank gefüllt und schon kann es losgehen. Der Reinigungsroboter RCV 5 kann entweder nur zur Trockenreinigung eingesetzt werden, nur nass wischen oder beide Möglichkeiten im Kombi-Reinigungsmodus miteinander verbinden.
Präzise Navigation mit künstlicher IntelligenzMit der schnellen, robusten LiDAR-Navigation scannt und kartiert der Roboter die Räume präszise, sodass selbst bei Dunkelheit beste Orientierung für zuverlässige Reinigungsfahrten gewährleistet ist. Ausgerüstet mit Dual-Laser-Sensor und Kamera ist der Roboter sogar in der Lage, auch kleine oder flache Objekte zu erkennen, die für den LiDAR zu niedrig sind (z. B. Schuhe, Strümpfe oder Kabel). Erkennt das Dual-Laser-Kamera-System Hindernisse, übernimmt es diese in die Karte. Der Roboter umfährt sie mit einem intelligenten Navigationsmanöver und vermeidet so Festfahren oder Beschädigungen.
Teppicherkennung und Auto BoostTeppichböden erkennt der RCV 5 automatisch mit einem Ultraschallsensor und zeichnet sie in der Karte in der App ein. Wird die Nassreinigung aktiviert, vermeidet der Roboter die erkannten Teppichböden und umfährt diese. Die Auto-Boost-Funktion erhöht auf Teppichböden die Saugkraft bei Bedarf für ein noch besseres Reinigungsergebnis.
Absturzsensoren
- Die Absturzsensoren verhindern zuverlässig, dass der RCV 5 z. B. an Treppen oder Absätzen abstürzt.
- Die Sensoren scannen den Boden. Wird ein größerer Absatz erkannt, erhält die Steuerung ein Signal und veranlasst den Roboter umzukehren.
Datenschutz und Updates
- Als Hersteller mit Sitz in Deutschland legt Kärcher besonders großen Wert auf den Datenschutz und erfüllt alle hier geltenden rechtlichen Vorgaben mit größtmöglicher Sorgfalt.
- Der komplette Datenverkehr zwischen der Home Robots App auf Ihrem Smartphone und Ihrem Saug- und Wischroboter läuft über eine Cloud mit Servern, die ausschließlich in Deutschland stehen.
- Regelmäßige Updates verbessern und erweitern die Leistungsfähigkeit von Saugroboter und App. Zudem wird so die Sicherheit des Systems fortlaufend an die aktuellen Anforderungen angepasst.
Sprachausgabe
- Immer gut informiert: Wichtige Hinweise oder den aktuellen Status meldet der RCV 5 per Sprachausgabe.
- Benötigt der Saugroboter RCV 5 Hilfe oder Service, teilt er das in vielen Situationen per Sprachausgabe mit.
Komfortable App-Steuerung mit WLAN
- Mit der App können zahlreiche Einstellungen individuell angepasst werden.
- Ortsunabhängige Steuerung und Konfiguration des Reinigungsroboters RCV 5 über die App. Sogar dann, wenn man nicht zu Hause ist.
- Ausgabe von Informationen über den aktuellen Gerätestatus und Anzeige des Reinigungsfortschritts per App.
Präzise Kartierung mit vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten
- In der App können mehrere Karten, z. B. für unterschiedliche Stockwerke, gespeichert werden.
- Es können Zonen definiert werden, die nicht befahren und somit nicht gereinigt werden sollen (z. B. Katzenbaum, Spielbereich im Kinderzimmer oder Hindernisse, die der Roboter nicht bewältigen kann).
- Definition von ausgewählten Bereichen, die bei Bedarf z. B. mehrfach überfahren, mit einem intensiveren Saugmodus gereinigt oder mit mehr Wasser nass gewischt werden.
Anpassung der Reinigungsparameter
- Definition unterschiedlicher Reinigungsparameter per App, individuell für Bereiche oder Räume (z. B. Saugleistung oder Wassermenge, Anzahl der Überfahrten je Fläche).
Timer-Funktion
- Festlegen von Reinigungszeiten und Erstellen von Reinigungsplänen über die App.
- Der RCV 5 startet Reinigungsfahrten eigenständig auf Grundlage der festgelegten Termine.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Ladezeit Akku (min)
|230
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkukapazität (Ah)
|5,2
|Reinigungsdauer pro Ladung (min)
|120
|Flächenleistung (abhängig vom Reinigungsmodus) (m²/h)
|85
|Schmutzbehälter (ml)
|330
|Frischwassertank (ml)
|240
|Saugleistung (Pa)
|5000
|Schallleistungspegel (dB(A))
|66
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht Saugroboter (inkl. Wischeinheit und Wischtuch) (kg)
|3,9
|Gewicht Ladestation (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,5
|Höhe Saugroboter (mm)
|97
|Durchmesser Roboter (mm)
|350
|Abmessungen Ladestation (L x B x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Lieferumfang
- Reinigungsbürste
- Seitenbürste: 2 x
- Filter: 2 x
- Reinigungswerkzeug
- Wischeinheit
- Wischtuch: 2 x
- Schmutzbehälter
- Frischwassertank
- Ladestation
Ausstattung
- Autonome Reinigung
- Absturzsensoren
- Teppichsensor
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Smart Services / Features in der App
- Sprachausgabe
- Laser-Navigationssystem (LiDAR)
- Lasersensor und Kamera
- Timer-Funktion: Mehrere Timer möglich
- Reinigungsmodi: Trockenreinigung/ Nassreinigung/ Kombireinigung (nass und trocken)/ Automatik/ Spot
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Niedrigflorige Teppichböden
