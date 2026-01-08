Saugroboter mit Wischfunktion RCV 5 Comfort
Der RCV 5 Comfort nutzt LiDAR-Navigation, KI und ein Dual-Laser-System, um Hindernisse zu umgehen. Er ist per App steuerbar, saugt Teppiche und Hartböden autonom und kann nass wischen.
Der RCV 5 Comfort kombiniert künstliche Intelligenz mit einem Dual-Laser-System mit Kamera, um Hindernisse wie Kabel oder Schuhe zu erkennen und sicher zu umfahren. Einmal gestartet, beginnt der Roboter autonom mit dem Saugen: Trockener Schmutz wird zuverlässig durch eine rotierende Bürste, Seitenbesen und ein leistungsstarkes Gebläse in den Schmutzbehälter befördert. Ein Ultraschall-Teppichsensor erkennt Teppiche und aktiviert im Saugmodus den kraftvollen Auto Boost. Optional lässt sich der RCV 5 mit einer Wischeinheit ausstatten, um auch feucht zu reinigen. Im Wischmodus meidet der Roboter Teppiche automatisch. Mit Hilfe der Umfelderfassung LiDAR erstellt der RCV 5 eine Raumkarte, die in der App individuell angepasst werden kann. So lassen sich Bereiche festlegen, in denen nur gesaugt oder gewischt werden soll. Gesteuert wird der Roboter per App, Zeitplan oder Knopfdruck. In der App lässt sich der Reinigungsstatus verfolgen. Bei Problemen informiert der RCV 5 per Sprachausgabe. Nach getaner Arbeit, oder bei Bedarf auch zwischendurch, kehrt er selbstständig in die smarte Lade- und Absaugstation zurück, wo er den Staubbehälter automatisch entleert und seinen Akku wieder auflädt.
Merkmale und Vorteile
Nass wischenFür noch bessere Reinigungsergebnisse kann der RCV 5 auch feucht wischen. Bei Bedarf wird die Wischeinheit inkl. Mikrofasertuch eingesetzt, der Frischwassertank gefüllt und schon kann es losgehen. Der Reinigungsroboter RCV 5 kann entweder nur zur Trockenreinigung eingesetzt werden, nur nass wischen oder beide Möglichkeiten im Kombi-Reinigungsmodus miteinander verbinden.
Präzise Navigation mit künstlicher IntelligenzMit der schnellen, robusten LiDAR-Navigation scannt und kartiert der Roboter die Räume präszise, sodass selbst bei Dunkelheit beste Orientierung für zuverlässige Reinigungsfahrten gewährleistet ist. Ausgerüstet mit Dual-Laser-Sensor und Kamera ist der Roboter sogar in der Lage, auch kleine oder flache Objekte zu erkennen, die für den LiDAR zu niedrig sind (z. B. Schuhe, Strümpfe oder Kabel). Erkennt das Dual-Laser-Kamera-System Hindernisse, übernimmt es diese in die Karte. Der Roboter umfährt sie mit einem intelligenten Navigationsmanöver und vermeidet so Festfahren oder Beschädigungen.
Automatische StaubentleerungDie regelmäßige automatische Entleerung des Staubbehälters ermöglicht deutlich längere autonome Reinigungszeiten des RCV 5. Der Staubbehälter des RCV 5 muss nicht manuell entleert werden, wodurch der Kontakt mit Staub und Schmutz entfällt. Die regelmäßige Leerung des Staubbehälters garantiert dauerhaft eine konstant hohe Saugleistung des RCV 5.
Teppicherkennung und Auto Boost
- Teppichböden erkennt der RCV 5 automatisch mit einem Ultraschallsensor und zeichnet sie in der Karte in der App ein.
- Wird die Nassreinigung aktiviert, vermeidet der Roboter die erkannten Teppichböden und umfährt diese.
- Die Auto-Boost-Funktion erhöht auf Teppichböden die Saugkraft bei Bedarf für ein noch besseres Reinigungsergebnis.
Anpassung der Reinigungsparameter
- Definition unterschiedlicher Reinigungsparameter per App, individuell für Bereiche oder Räume (z. B. Saugleistung oder Wassermenge, Anzahl der Überfahrten je Fläche).
Komfortable App-Steuerung mit WLAN
- Mit der App können zahlreiche Einstellungen individuell angepasst werden.
- Ortsunabhängige Steuerung und Konfiguration des Reinigungsroboters RCV 5 über die App. Sogar dann, wenn man nicht zu Hause ist.
- Ausgabe von Informationen über den aktuellen Gerätestatus und Anzeige des Reinigungsfortschritts per App.
Präzise Kartierung mit vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten
- In der App können mehrere Karten, z. B. für unterschiedliche Stockwerke, gespeichert werden.
- Es können Zonen definiert werden, die nicht befahren und somit nicht gereinigt werden sollen (z. B. Katzenbaum, Spielbereich im Kinderzimmer oder Hindernisse, die der Roboter nicht bewältigen kann).
- Definition von ausgewählten Bereichen, die bei Bedarf z. B. mehrfach überfahren, mit einem intensiveren Saugmodus gereinigt oder mit mehr Wasser nass gewischt werden.
Sprachausgabe
- Immer gut informiert: Wichtige Hinweise oder den aktuellen Status meldet der RCV 5 per Sprachausgabe.
- Benötigt der Saugroboter RCV 5 Hilfe oder Service, teilt er das in vielen Situationen per Sprachausgabe mit.
Datenschutz und Updates
- Als Hersteller mit Sitz in Deutschland legt Kärcher besonders großen Wert auf den Datenschutz und erfüllt alle hier geltenden rechtlichen Vorgaben mit größtmöglicher Sorgfalt.
- Der komplette Datenverkehr zwischen der Home Robots App auf Ihrem Smartphone und Ihrem Saug- und Wischroboter läuft über eine Cloud mit Servern, die ausschließlich in Deutschland stehen.
- Regelmäßige Updates verbessern und erweitern die Leistungsfähigkeit von Saugroboter und App. Zudem wird so die Sicherheit des Systems fortlaufend an die aktuellen Anforderungen angepasst.
Vliesfilterbeutel
- Staub und Schmutz werden zuverlässig im Vliesfilterbeutel gesammelt.
- Sehr einfache und hygienische Entsorgung des aufgenommenen Schmutzes.
- Beim Herausziehen aus der Station wird der Vliesfilterbeutel automatisch verschlossen. So bleibt der Schmutz sicher im Beutel, und das Freisetzen von Staub bei einem Beutelwechsel wird verhindert.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Ladezeit Akku (min)
|230
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkukapazität (Ah)
|5,2
|Reinigungsdauer pro Ladung (min)
|120
|Flächenleistung (abhängig vom Reinigungsmodus) (m²/h)
|85
|Schmutzbehälter (ml)
|330
|Frischwassertank (ml)
|240
|Saugleistung (Pa)
|5000
|Schallleistungspegel (dB(A))
|66
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht Saugroboter (inkl. Wischeinheit und Wischtuch) (kg)
|3,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12,5
|Höhe Saugroboter (mm)
|97
|Durchmesser Roboter (mm)
|350
|Abmessungen Ladestation (L x B x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Lieferumfang
- Reinigungsbürste
- Seitenbürste: 2 x
- Filter: 2 x
- Reinigungswerkzeug
- Wischeinheit
- Wischtuch: 2 x
- Schmutzbehälter
- Frischwassertank
Ausstattung
- Autonome Reinigung
- Absturzsensoren
- Teppichsensor
- Lade- und Absaugstation
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Smart Services / Features in der App
- Sprachausgabe
- Laser-Navigationssystem (LiDAR)
- Lasersensor und Kamera
- Timer-Funktion: Mehrere Timer möglich
- Reinigungsmodi: Trockenreinigung/ Nassreinigung/ Kombireinigung (nass und trocken)/ Automatik/ Spot
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Auf niederflorigen Teppichen
Zubehör
RCV 5 Comfort Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.