Das Funk-Symbol blinkt auf, wenn das Bedienteil nach dem Funk-Signal des Sensors sucht. Erhält das Bedienteil eine Stunde lang kein Signal, zeigt das Display „Off“ an. Durch Drücken der [ok]-Taste wird das Signal neu gesucht.
a) die Distanz zwischen Sensor und Bedieneinheit entweder zu groß oder das Funksignal durch Gegenstände unterbrochen ist.
Tipp: Verkleinern Sie die Entfernung zwischen Bedieneinheit und Sensor.
b) die Bedieneinheit neu startet.
Das Signal wird automatisch innerhalb von einer halben Stunde gefunden.
Tipp: Wenn Sie die Batterie des Sensors entfernen und anschließend wieder einlegen, wird das Signal innerhalb von 1 Minute gefunden.
c)das Funksignal durch ein anderes Signal gestört wird und die Bedieneinheit den Sensor nicht findet.
Tipp: Wenn das andere Signal nicht mehr stört, wird der Sensor automatisch innerhalb von 30 Minuten gefunden.