Nasssauger WVP 10
Für glatte Oberflächen, von Fenstern bis zu Fliesen: Der akkubetriebene Nasssauger WVP 10 sorgt für streifenfreie Ergebnisse, liegt gut in der Hand und erlaubt sogar Arbeiten über Kopf.
Akkubetrieben, leicht und robust: Unser handgehaltener, professioneller Nasssauger WVP 10 überzeugt mit hochwertigen Komponenten wie beispielsweise dem schnelldrehenden Motor, der im Vergleich zu herkömmlichen Geräten eine deutlich höhere Absaugleistung bietet. Das Ergebnis sind streifenfreie Oberflächen, ob Sie den Nasssauger als Fenstersauger nutzen, Fliesen, Spiegel, Vitrinen, Theken oder jede andere glatte Oberfläche reinigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie vertikal, horizontal oder sogar über Kopf arbeiten, der Sauger liegt immer gut in der Hand und die Reinigungsergebnisse sind in jeder Lage perfekt – dank des manuell einstellbaren Abstandhalters auch bis an die Kanten. Der 200-Milliliter-Schmutzwassertank bietet genügend Kapazität für längere Anwendungen, ist einfach und schnell entleerbar und spülmaschinenfest. Im Lieferumfang enthalten sind ein Akku (30 Minuten Laufzeit), das zugehörige Ladegerät, eine Sprühflasche und ein Mikrofaser-Wischbezug.
Merkmale und Vorteile
Leicht, ergonomisch und universell einsetzbarGeeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf. Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen. Sicheres und angenehmes Handling durch Gummierung am Handgriff.
Akku entnehm- und wechselbarLadezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.
Komfortable Reinigung von RändernStreifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters.
Großes Volumen des Schmutzwassertanks
- Verringert Arbeitsunterbrechungen durch häufiges Entleeren und erhöht somit die Produktivität.
- Bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|200
|Akkuladezeit (min)
|180
|Akkulaufzeit (min)
|35
|Akkutyp
|Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|3,7
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Lieferumfang
- Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 × 500 ml)
- Sprühflasche (500 ml)
- Mikrofaser-Wischbezug Indoor: 1 x
- Akku
- Ladegerät
- Schmutzkratzer
Ausstattung
- Saugdüsenbreite: 280 mm
Videos
Anwendungsgebiete
- Baugewerbe
- Einzelhandel
- Bürogebäude
- Gastgewerbe
- Restaurants und Catering
- Gesundheitswesen
Zubehör
Reinigungsmittel
WVP 10 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.